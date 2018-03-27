Германия разрешила строить "Северный поток – 2"
Процесс согласования разрешений на прокладку и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Германии успешно завершен. Как сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG, во вторник, 27 марта, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в Балтийском море.
Ранее разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода "Северный поток – 2" в территориальных водах Германии (на расстоянии 12 морских миль) и его сухопутной части было получено от Горного ведомства Штральзунда. Таким образом, "все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены", указывает Nord Stream 2.
"Национальные процедуры выдачи разрешений в других четырех странах по маршруту – России, Финляндии, Швеции и Дании – продолжаются, как и планировалось. Ожидается, что в ближайшие месяцы будут выданы дополнительные разрешения", – сообщает оператор, отмечая, что строительство трубопровода должно начаться в 2018 году.
Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Партнерами российского "Газпрома" по проекту являются европейские Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.
Найден надежный способ повысить пенсию
Правительство поддержит пожилых людей
Загитова была обречена на провал
Спортсменка не выдержала серьезной нагрузки и пристального внимания к себе
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина