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Германия разрешила строить "Северный поток – 2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer
Документы получены по всем участкам в ФРГ

Процесс согласования разрешений на прокладку и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Германии успешно завершен. Как сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG, во вторник, 27 марта, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в Балтийском море.

Ранее разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода "Северный поток – 2" в территориальных водах Германии (на расстоянии 12 морских миль) и его сухопутной части было получено от Горного ведомства Штральзунда. Таким образом, "все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены", указывает Nord Stream 2.

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"Национальные процедуры выдачи разрешений в других четырех странах по маршруту – России, Финляндии, Швеции и Дании – продолжаются, как и планировалось. Ожидается, что в ближайшие месяцы будут выданы дополнительные разрешения", – сообщает оператор, отмечая, что строительство трубопровода должно начаться в 2018 году.

Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Партнерами российского "Газпрома" по проекту являются европейские Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.

Вера СВЕТЛОВА
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