Украинец посадил жителя Донбасса на цепь

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Депутат местного сельского совета фактически превратил в раба молодого мужчину, обращаясь с ним грубо и агрессивно.
Репортаж об этом появился на телеканале "ТV7 Мариуполь".
В селе Покровское Иван Комаров избил сотрудника станции технического обслуживания за то, что тот не захотел красить его машину, а затем связал его цепью и бросил в гараж. "Он мне привязывал ноги, чтобы я не мог двигаться", – пожаловался пострадавший.
Стоны из гаража услышала жительница села, она же и обратилась в полицию. Стражи порядка нашли мужчину, его руки и ноги были связаны цепью, а рот заклеен. При этом 32-летний потерпевший был сильно пьян.
"Он меня затащил, связал руки за спиной, сделал мне кляп, чтоб не могу разговаривать. Я когда очнулся, он мне привязывал ноги", – вспомнил пострадавший.
Сами полицейские заявили, что это жители Покровского попросили депутата утихомирить работника станции техобслуживания, так как тот был пьян и буйно себя вел. Комаров подчеркнул, что у него просто не было выбора.
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