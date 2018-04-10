Власти Незалежной почувствовали кураж и безнаказанность

Украинский суд наложил арест на судно российской компании Trans Services Maritime, которое добывало песок для строительства, вероятно, Крымского моста. Об этом написал генпрокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook во вторник, 10 апреля.

По его словам, прокуратура мифической Автономной Республики Крым (часть Генпрокуратуры Незалежной, которая сидит в Киеве) открыла процессуальное производство по факту "незаконной добычи" песка в районе Каркинитского залива Черного моря (там расположен заповедник "Лебединые острова") "на временно оккупированных территориях".

"Установлено, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки в городе Туапсе, РФ, что принадлежит компании Trans Services Maritime", – сообщил Луценко. Он уточнил, что добываемый судном песок используется "для незаконного строительства Оккупантского моста" в районе Керчи.

"В то же время компания-расхититель без каких-либо проблем с совестью ведет свой бизнес, в частности, с другими судами, которые регулярно заходят на территорию Украины", – добавил генпрокурор.

В качестве "возмещения убытков" и было арестовано российское судно, которое в данный момент времени находится в порту города Южный Одесской области.

Таким образом, это уже второй корабль, захваченный украинцами. Российским властям пока не удается вызволить задержанный пограничниками ГПС Незалежной 25 марта керченский рыболовецкий сейнер "Норд" под флагом РФ в Азовском море с 10 членами экипажа на борту. Украинский суд арестовал судно 30 марта.

Наши моряки, заплатившие административные штрафы, не могут покинуть территорию Украины из-за противодействия пограничной службы, где заявляют, что крымчане не являются гражданами России. От рыбаков требуют доставить с полуострова некие украинские паспорта. Во вторник их доставили на допрос в отделение СБУ в Херсоне.

Капитану "Норда" Владимиру Горбенко грозит до 5 лет лишения свободы. Ему вменяют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". В пятницу, 6 апреля, за него внесли залог, однако выпустили россиянина из СИЗО лишь сегодня.

Выйдя из следственного изолятора капитан "Норда" сразу обратился за медицинской помощью. Представитель судовладельца – керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева сообщила, что после освобождения из СИЗО Херсона шкиперу наденут электронный браслет.

Действия украинских властей экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала "политическим терроризмом" и потребовала незамедлительной реакции от всех стран и международных организаций.

"Люди используются в качестве заложников политическими террористами – преступной группировкой, захватившей власть в Киеве. Это является недопустимым и требует немедленного осуждения со стороны всех стран и международных организаций, уважающих законы и права человека. Кроме того, убеждена, что подобные факты получат принципиальное реагирование со стороны компетентных государственных структур России, и наши граждане в скором времени вернутся домой", – написала она на своей странице "ВКонтакте".

