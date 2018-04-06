Представители полуострова предлагают варианты вызволения российских рыбаков из Незалежной

В качестве одной из мер воздействия на киевские власти в вопросе освобождения моряков с захваченного пограничниками ГПС Незалежной керченского рыболовецкого сейнера "Норд" Россия должна закрыть для украинских судов проход через Керченский пролив. С таким предложением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, сообщает "Крыминформ в пятницу, 6 апреля.

Ранее сегодня городской суд Херсона арестовал капитана "Норда" Владимира Горбенко на два месяца. В настоящее время Мариупольский суд рассматривает административные дела остальных 9 членов экипажа российского судна.

"У нас есть достаточно рычагов, в том числе не военных, чтобы решить вопрос по возвращению наших граждан на Родину. Вплоть до перекрытия Керченского пролива – гривной бить их за такие неправомерные действия в отношении граждан Российской Федерации. Я считаю, что это нормально. (Перекрыть) до тех пор, пока не будет восстановлена справедливость и не вернутся на Родину наши ребята и судно. Другого выхода на сегодняшний момент из ситуации я не вижу", – считает Шеремет.

По его словам, Украина в данном процессе нарушает нормы права и морали, при этом на каждом шагу заявляет о своем стремлении двигаться в Европу и к демократии. Он определил происходящее с крымским судном как целенаправленную провокацию, чтобы ввязать украинцев в какую-то новую историю.

"Сегодня с руководством Украины разговаривать бесполезно. У них свои кукловоды, которые сидят за бугром и дергают за ниточки. Это абсолютно недемократическое и несамостоятельное государство", – считает Шеремет.

Также резко высказалась и бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, предложившая начать масштабные проверки в Республике на предмет законности ведения бизнеса, приобретения и использования имущества украинскими чиновниками и правозащитниками, в том числе членами их семей и аффилированными с ними лицами.

"Среди которых, кстати, молчащий по этой ситуации уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова и иные чиновники", – отметила Поклонская.

Помимо этого она просит правоохранителей возбудить дела о захвате заложников в связи с задержанием украинскими спецслужбами "Норда".



"Сегодня украинская преступная власть нагло, цинично выполняет заокеанскую волю своих хозяев и пытается втянуть Россию в открытый конфликт путём массовых похищений и удержания в заложниках наших людей – крымчан. Именно поэтому я обратилась в компетентные органы – Генпрокуратура РФ и ФСБ – с просьбой принять процессуальное решение по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 206 УК РФ: "Захват заложников" – членов экипажа рыболовецкого судна "Норд", – заявила она.

Необходимо напомнить, что еще 29 марта ФСБ возбудила уголовное дело по статье об угоне водного транспорта. Возвращением же экипажа и судна на родину занимаются как власти Крыма, так и МИД РФ.

Сегодня глава Республики Сергей Аксенов лично встречался с родственниками захваченных украинскими пиратами российских рыбаков. Встреча была закрытой. А утром в пятницу стало известно, что правительство Крыма уже перечислило по 100 тыс руб семьям экипажа.

Что касается арестованного капитана Горбенко, которому украинская сторона вменяет уголовную статью о якобы нарушении порядка въезда и выезда с "оккупированной территории Украины", то его могут отпустить под залог, но лишь после выходных. Сейчас он находится изоляторе временного содержания, пока подтвердится приход залога в сумме 78 тыс. на счет. Адвокаты внесли деньги около 17:00 пятницы.