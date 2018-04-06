Эксперт объяснил действия Киева против моряков

Захват российского судна "Норд" и задержание экипажа вызваны злобой и подлостью. Так прокомментировал ситуацию руководитель Крымской республики Сергей Аксенов.

"Они вымещают свою злость на мирных и безоружных людях. Так поступают только слабые, подлые существа. Это психология трусов и предателей", – написал он в Facebook.

Глава Крыма напомнил, что МИД РФ делает все возможное, чтобы освободить моряков. Со своей стороны, местные власти помогают родственникам задержанных. "Правительство Крыма перечислило материальную помощь в размере 100 тысяч семьям членов экипажа сейнера "Норд". Наши адвокаты работают на месте", – подчеркнул Аксенов.

По его мнению, сейчас очень важно гарантировать всем российским рыбакам в регионе безопасность. Для этого нужно дать твердый отпор украинским беспредельщикам. "По моему личному мнению, ответ на агрессивные действия Киева в отношении наших моряков должен быть жестким. Нынешний украинский режим понимает только язык силы. Наше миролюбие они воспринимают как слабость", – убежден Аксенов.

Впрочем, вряд ли арест судна с экипажем был самостоятельной выходкой Киева, полагает политолог Иван Мезюхо. "Учитывая тот факт, что Украина является подконтрольным Западу государством, возникает вопрос: а не надоумил ли кто-то украинское государство задержать российское судно в то время, когда Россия переживает обострение межгосударственных отношений с Западом?" – отметил он в эфире радио Sputnik. И напомнил, что за предыдущие 4 года с момента воссоединения Крыма с Россией украинские пограничники не задерживали там суда.

Тем временем экипаж захваченного украинскими силовиками судна должен предстать в пятницу, 6 февраля, перед судом в Мариуполе.

"Команду вывозят в Мариуполь на суд по административному рассмотрению. Надеемся, что по итогу все будут отпущены, включая кэпа", – приводит РИА "Новости" слова представителя судовладельца – керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анны Шевелевой. По ее данным, заседание суда по избранию меры пресечения капитану "Норда" Владимиру Горбенко назначен на 13:30. Ему вменяют в вину "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". По украинским законам за это ему грозит 5 лет тюрьмы.