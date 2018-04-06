Киев блокирует турбины Siemens в Крыму

Правительство Незалежной отчиталось перед нардепами

Киевские власти и лично премьер Владимир Гройсман делают все возможное, чтобы немецкие турбины не работали на полуострове. Об этом глава кабмина Украины заявил в пятницу, 6 апреля, во время выступления в Верховной раде.

"Мы принимаем действия по всем направлениям, на дипломатических и других каналах для того, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций в отношении страны-агрессора", – передал журналист издания "Гордон" слова премьера с "правительственного часа" в Раде.

При этом Гройсман считает, что украинской стороне уже многое удалось сделать по этому вопросу. В частности, раздуть "скандал, связанный с незаконным ввозом турбин". По его мнению, это доказывает, что санкционная политика против России действует.

Глава внешнеполитического ведомства Незалежной Павел Климкин, со своей стороны, рассказал, что держит ситуацию под контролем. "Я встречался с руководством "Siemens", и мы скоординировано пытались перебить это (работу турбин) путем подачи соответствующих судебных исков. И сейчас продолжаются судебные разбирательства, чтобы турбины, которые были завезены в оккупированный Крым обманным путем, не работали там", – заявил министр.

Он поделился, что имеет обещания и от властей ФРГ, и от руководства Siemens о том, что они продолжат политическое давление и подачу судебных исков до тех пор, пока Крым не останется без турбин.

Ранее немецкий концерн Siemens заявил, что по меньшей мере две из четырех газовых турбины, поставленные в Крым, – это техника его производства, предназначавшаяся для проекта в Тамани. Между тем ее иски против российских компаний, причастных к поставке оборудования в Крым, суд не поддержал.