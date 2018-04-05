Глава украинского кабмина вспомнил о трудолюбивых жителях Донбасса и полуострова

В Крыму призвали премьер-министра Незалежной Владимира Гройсмана прекратить заниматься пустословием, рассуждая на тему благополучия российского региона. Так прокомментировал депутат Госсовета республики Владислав Ганжара высказывания главы правительства Украины о том, что Крым, Луганск и Донецк сейчас процветали бы, останься они под контролем Киева.

"Заявления украинских властей, в частности господина Гройсмана, – очередная пустышка, и они ничего не влекут, кроме демагогии, которой постоянно занимаются украинские политики. На самом деле, нахождение Крыма в составе Украины на протяжении 23 лет и было главным фактором сдерживания развития полуострова", – сказал Ганжара RT.

По его словам, после распада СССР оставшееся в регионе советское наследие лишь разрушалось, а нового ничего не создавалось.

"Единственное, что появлялось, – это дачи украинских олигархов и политиков на южном берегу и приморских территориях", – отметил он.

Депутат подчеркнул, что после воссоединения с Российской Федерацией Крым абсолютно обновился и дальше он будет еще больше меняться. Ганжара напомнил, что в 2018 г. будет введена в эксплуатацию первая часть Крымского моста, откроется новый аэропорт, начнет функционировать одна из частей трассы "Таврида".

"А в экономическом плане Крым в прошлом году впервые за десятилетие показал 10%-ный рост", – резюмировал он.

Ответ пришел Киеву и из провозглашенной Донецкой Народной Республики. По мнению депутата Народного совета ДНР Валерия Скороходова, останься Донбасс под контролем украинских властей, шахтерский регион был бы в таком же экономическом и культурном упадке, как другие области Незалежной.

"О каком процветании говорит Гройсман, если Украина находится в ужасающем экономическом и культурном упадке? Жители украинских регионов воют от нищеты, правового беспредела, тотальной коррупции или массово покидают Украину", – заявил РИА "Новости" Скороходов.

Оставшись под властью Киева, считает донецкий представитель, Донбассу и Крыму пришлось бы "отказаться от своей культуры и истории, разорвать родственные связи".

Ранее сегодня Гройсман выдал на-гора свои мысли о возможной благостной судьбе российской республики, Луганска и Донецка, будь они сейчас под управлением нынешних украинских властей.

"У них было бы достаточно ресурсов для того, чтобы дать новое качество жизни гражданам Украины, потому что там живут трудолюбивые люди. Только представьте, какими экономически сильными были бы эти города", – сказал Гройсман в ходе своего выступления на расширенном правительственном совещании в Виннице.

Сейчас "материнскую руку" Незалежной вполне себе испытывают 10 моряков керченского рыболовецкого сейнера "Норд", пиратски захваченного украинскими пограничниками и насильно доставленного в Бердянск. Россиян, которых пытаются перековать в украинцев, удерживают уже 11 дней в невыносимых условиях в ожидании суда.

