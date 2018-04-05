Украинским "пиратам" объявили войну

На морской патруль выйдет специальная опергруппа Росрыболовства

На Азовском море создана специальная оперативная группа, которая будет заниматься отловом украинских "пиратов". Об этом говорится в сообщении Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.



Новое подразделение будет подчиняться Азовско-Черноморскому территориальному управлению (АЧТУ) Росрыболовства и координировать свои действия с пограничным управлением. Оперативники будут передавать информацию о местонахождении рыболовецких судов в Азовском море. Таким образом, каждому российскому кораблю обеспечат постоянную слежку. Если опергруппа выяснит, что к рыбакам приближается украинский катер или судно, на подмогу тут же вызовут российских пограничников.

Вопрос о необходимости защитить российских моряков и рыбаков от пиратских действий со стороны соседнего государства был поднят после инцидента с захватом украинскими пограничниками российского судна "Норд".

Росрыболовство попросило всех рыбаков, выходящих на промысел в регионе, соблюдать меры предосторожности. Перед тем как выйти в море, они должны будут предварительно уведомлять пограничников о выходе судна и его дислокации. В случае чрезвычайной ситуации рыбаков просят выходить на связь на определенной частоте.

Ранее о готовности дать бой "украинским пиратам" заявили на Черноморском флоте РФ. Корабли, базирующиеся на полуострове, собираются патрулировать северо-восточную часть Черного моря и акваторию Азовского моря из-за "агрессивных действий украинских пограничников", сообщили силовики.

"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства", – приводит РИА "Новости" слова источника на флоте.

Военные заявили, что в случае получения соответствующего приказа корабли ЧФ будут постоянно присутствовать в нескольких зонах Азовского и Черного морей. При этом для защиты от пиратских поползновений может быть задействована и морская авиация.

Рыболовецкое судно "Норд", следовавшее из Керчи, было задержано украинскими пограничниками 25 марта в водах Азовского моря. На борту находятся 10 членов экипажа. Судно доставили в Бердянск и арестовали. Капитану Владимиру Горбенко предъявлены обвинения в "нарушении порядка въезда в Крым". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Россия потребовала немедленно отпустить экипаж и судно. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье об угоне судна.