Капитан захваченного "Норда" госпитализирован

Российские моряки по-прежнему остаются изолированными от внешнего мира

Владимир Горбенко, капитан арестованного украинскими пограничниками рыболовецкого судна "Норд" попал в больницу.

"Капитану плохо. Давление и сердце. Его из изолятора временного содержания перевели в больницу", рассказал РИА "Новости" защитник членов экипажа Дмитрий Щербина.

Адвокат уточнил, что капитан сейчас находится в больнице им. Лучанского в Херсоне. Судебное заседание по избранию Горбенко меры пресечения запланировано на 5 апреля.

Украинские пограничники не прошлой неделе задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно "Норд" с десятью членами экипажа на борту. Все моряки являются гражданами России.

Корабль сопроводили в порт Бердянска. Морякам запретили покидать "Норд", на них составили административные протоколы. Защита рыболовов заявила, что их принуждают признать себя гражданами Украины. На судно не пускают российского консула, а морякам отказывают в медицинской помощи. Капитану Горбенко грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее Россия выразила Украине протест в связи с задержанием "Норда".

"Мы продолжаем настаивать на невиновности наших соотечественников, подвергающихся незаконным, агрессивным действиям со стороны силовых и судебных систем Украины", – цитирует РИА ФАН официального представителя МИД РФ Марию Захарову.





