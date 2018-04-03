Захваченных россиян не отпускают на берег, но они не падают духом

Капитан арестованного украинскими силовиками в Азовском море керченского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбина сообщил, что членов экипажа постоянно унижают и издеваются над ними сотрудники ГПСУ и СБУ.

"Мы вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы. Постоянно дышать отравленным воздухом. Только сегодня был произведен первый вывоз бака с отходами, но договор заключен не был… Госпогранслужба заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда", – цитирует РИА "Новости" во вторник, 3 апреля, обращение шкипера.

Капитан заявил, что спецслужбисты несколько дней назад – сам сейнер был пиратски захвачен украинцами 26 марта – опломбировали трюм с электрооборудованием. Теперь экипаж не может удостоверится в сохранности приборов, а значит не исключен вариант пожара на судне.

"Судя по тому, как с нами обращаются, нас никто не будет спасать", – отчаянно отмечает Горбина.

Шкипер добавил, что после ареста "Норда" он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, причем в госпитализации россиянам отказали. Им сделали уколы и дали таблетки. "Никто даже не потрудился сделать анализы, кардиограмму. Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар", – сокрушается капитан.

Между тем его помощник Юрий Савельев, комментируя по телефону телеканалу "Крым 24" обстановке на корабле был более в позитивном настроении.

"Сегодня впервые за десять дней искупались. Питание подвозят нам, хлебушек, все такое. Не голодные. Люди живы, здоровы, держимся, ребятки. Духом не падаем – Россия за нас, надеемся, все нормально будет", – рассказал он.

Однако он также подчеркнул, что нашим рыбакам запрещено выходить за пределы судна и, действительно, не вывозится мусор и отходы жизнедеятельности. Но моральное состояние экипажа, по его словам, нормальное, моряки надеются на скорое возвращение домой. "Главное не расстраивайтесь, мы держимся! Мы ребята флотские! Нас просто так не возьмешь!" – резюмировал Савельев.

Ранее сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы, ОБСЕ с просьбой разобраться в ситуации с "Нордом" и принять меры по обеспечению прав граждан РФ в соответствии с нормами международного права, в том числе, чтобы Киев позволил нашему консулу встретиться с рыбаками. Это же обращение отправлено и уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой.

Еще сегодня капитан Горбина рассказал о том, что украинские пограничники пообещали отпустить задержанных, если они представят паспорта с трезубцем, а нашему консулу отказывают в доступе к экипажу под совершенно идиотским предлогом – отсутствия на судне граждан РФ.

Украинцы обвинили россиян в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, а на "Норд", доставленный в порт Бердянска, наложили арест. Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж, в составе которого 10 человек, включая одну женщину.