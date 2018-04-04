ВМФ России найдет управу на угрозы украинских пиратов
Представители Республики Крым прокомментировали сегодняшние угрозы со стороны Госпогранслужбы Украины о намерениях задерживать все выходящие с полуострова суда, а также сложившуюся ситуацию вокруг захваченного украинцами 25 марта керченского рыболовецкого сейнера "Норд".
Как заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, Москва больше не допустит таких действий со стороны украинских пограничников, а все дальнейшие провокации получат достойный отпор. Так он отреагировал на предупреждение помощника главы ГПС Незалежной Олега Слободяна о планах своего ведомства задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма даже без согласования с Киевом.
"Это несущественные и нереальные угрозы. Инцидент с судном "Норд" больше не повторится. Впредь наши пограничники не допустят этого. Мы не думали, что Украина опустится до уровня сомалийских пиратов, до нарушения всех мыслимых и немыслимых норм и договоренностей. Это акватория для совместного пользования и мысли не могло возникнуть, что будут такие захваты. Но, если подобные провокации повторятся, то наши военно-морские силы дадут достойный отпор", – цитирует РИА "Новости" Шеремета.
По его словам, акваторию Азовского и Черного морей теперь под надежный контроль возьмут корабли ВМФ России.
О том, что наша страна вполне может защитить своих граждан и территорию в связи с пиратскими угрозами с берегом Днепра, высказался и зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Конечно, нашим соседям – украинским политикам не следует забывать о мощи России в целом. На сегодняшний день граждане Крыма не реагируют на такие зловещие и недобросовестные выпады в сторону России. Развитие Крыма невозможно остановить никому", – заявил он RT.
По его мнению, судьбу полуострова понимают и в Европе. К такому выводу Гемпель пришел после общения с немецкими депутатами.
"Они очень разочарованы политикой, которую сегодня проводит Украина в отношении Крыма. В ближайшее время они приедут к нам на экономический форум, и думаю также сделают публичное заявление по этому вопросу", – подчеркнул крымчанин.
Ранее в среду стало известно, что МИД РФ вручил поверенному в делах Украины ноту протеста в связи с захватом судна "Норд".
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