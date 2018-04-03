Крымские рыбаки отказались от свободы ради России
Как рассказал капитан задержанного корабля Владимир Горбин, сотрудники украинской погранслужбы предложили экипажу бартер: моряки признают себя гражданами Незалежной, и пограничники их отпускают.
"Говорили, что если мы признаем себя гражданами Украины, то вопрос быстро решится и нас отпустят. Отказ от российского гражданства при этом писать не просили", – сказал Горбин в интервью RT.
По его словам, им предлагали обратиться к своим родственникам, чтобы те привезли украинские паспорта из дома. Однако никто из членов экипажа не согласился на предложение.
Горбин добавил, что погранслужба объяснила задержание судна действием закона "О временно оккупированных территориях", который не признает документы, полученные в Крыму после его присоединения к России в марте 2014 года. В том числе недействительными считаются и судовые документы.
"Только что российский флаг спустить не приказали – он до сих пор поднят", – отметил капитан, добавив, что к морякам не пускают консула РФ по причине того, что членов экипажа киевские власти не считают российскими.
Стоит отметить, что российские власти уже намерены принять конкретные меры в связи с ситуацией вокруг "Норда". Так, командование Черноморского флота озаботилось безопасностью российских кораблей в водах Азовского моря и в северо-восточной части Черного моря.
Как сообщил источник РИА "Новости" в крымских силовых структурах, ЧФ обеспокоен агрессивностью украинской погранслужбы и проявлением угрозы "государственного пиратства" со стороны Незалежной.
"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства", – заявил он.
Напомним, российское рыболовное судно "Норд", принадлежащее крымскому рыбколхозу, было задержано украинскими пограничниками 26 марта. Экипаж судна обвинили в нарушении морских границ.
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