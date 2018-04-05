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Крымский мост защитили от ураганов

Фото: most.life
продолжениеКрым спасли от засухи
Особые устройства позволят водителям пересекать Керченский пролив в любую погоду

На Крымском мосту по фасаду автодорожной арки установили специальные обтекатели. Они уменьшают воздействие ветра на арочный пролет, а также обеспечивают безопасность и комфорт на дороге.

Заместитель директора по проектированию "Института Гипростроймост – Санкт-Петербург" Виктор Галас рассказал, что обтекатели не позволяют штормовому ветру со скоростью 40 м/с, который часто появляется над Керченским проливом, воздействовать на движение машин.

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"Для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены специализированные исследования, натурные испытания. Полученные результаты позволили нам запроектировать определенную форму обтекателей – как крыло самолета", – цитирует его инфоцентр "Крымский мост".

При этом во время установки таких средств движение судов по Керчь-Еникальскому каналу не останавливали, а все работы велись с арочного пролета.

Кроме того, на Крымском мосту продолжают устанавливать элементы освещения. Также завершаются работы по нанесению гидроизоляции на полотно проезжей части.

Напомним, автомобильное движение по переходу по планам должны открыть в декабре 2018 г., а железнодорожное – к декабрю 2019-го. Однако во время своего визита в Крым 14 марта президент России Владимир Путин выразил надежду, что автомобили поедут по мосту уже в июне. Строители пообещали успеть к началу курортного сезона. Пару дней спустя в Минтрансе РФ заявили, что движение по керченскому переходу запустят поэтапно в мае.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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