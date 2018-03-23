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Железнодорожная ветка Крымского моста готова на 60 процентов

Фото: GLOBAL LOOK press/most.life
На транспортном переходе ускоренными темпами возводятся обе части объекта

Строители начали укладку асфальта на последних морских участках автодорожной ветки Крымского моста, расположенных в Керченском проливе. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщил замначальника ФКУ "Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков.

"Сегодня мы приступили к обустройству нижних слоев асфальтобетона на морских участках. Планируем эту работу завершить в апреле и подойти к открытию движения по автодорожному мосту в мае", – цитирует "Крыминформ" Турсунбекова.

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По его словам, автомобильная мостовая трасса уже заасфальтирована на 70% – 14 из 19 километров. Помимо этого продолжается обустройство барьерного ограждения, там работы выполнены на 60%. К настоящему моменту смонтировано 70% элементов искусственного освещения.

Одновременно с опережением ведется строительство железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Готовность этой ветки составляет порядка 60%.

"У нас есть заделы по определенным видам работ по железнодорожном мосту. Этот год покажет насколько можно будет говорить (об опережении графика) по этому объекту", – отметил Турсунбеков.

Он уточнил, что уже практически завершено устройство свайного основания – из более 3 тыс свай осталось погрузить примерно 120. Из 307 опор железнодорожного моста возведено 217 и собрана почти треть металлоконструкций – 60 тыс тонн из 160 тысяч.

Напомним, автомобильное движение по переходу по планам должны открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019-го. Однако во время своего визита в Крым 14 марта президент России Владимир Путин выразил надежду, что автомобили поедут по мосту уже в июне. Строители пообещали успеть к началу курортного сезона. Пару дней спустя в Минтрансе РФ заявили, что движение по керченскому переходу запустят поэтапно в мае.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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