Полуострову сполна хватит собственных водных ресурсов

Обмеление крымских водохранилищ в этом году может привести к перебоям в обеспечении жителей полуострова питьевой водой. В декабре большинство резервуаров в восточной части республики были наполнены от четверти до трети, предупредили в Центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России. Власти Крыма отрицают наличие проблемы. Эксперты, скорее, соглашаются с последними.

После перекрытия Северо-Крымского канала, по которому на полуостров доставлялась вода из Днепра, республика действительно столкнулась с водным дефицитом. Однако к настоящему моменту проблему уже удалось решить, сообщает "Свободная пресса".

На протяжении последних трех лет по всему Крыму бурятся глубоководные скважины, от которых солдаты протягивают трубопроводы к населенным пунктам. На днях глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове завершена разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения.

"Общий объем наполнения наливных питьевых водохранилищ достаточен для гарантированного водоснабжения восточной части Крыма. Все населенные пункты республики обеспечены питьевой водой. Дефицита нет, и не будет", – заявил руководитель республики, признав, впрочем, что качество воды в некоторых регионах не соответствует санитарным нормам.

Специалисты-гидрогеологи говорят о том, что засуха полуострову не грозит. Водохранилища каждый год лишаются значительной части своего запаса, но после весеннего таяния снегов в горах они наполняются до краев. Так было всегда, и перекрытие канала по решению украинских властей никак на эту ситуацию не повлияло.

По мнению экспертов, Крыму вполне хватит на ближайшие годы воды из водохранилищ и подземных скважин. В реализации рискованных и крайне затратных проектов – вроде проведения водопровода с Кубани или строительства дорогостоящих опреснительных станций (их стоимость оценивается в 50 млрд руб.) – нет никакой необходимости.

Зимой и осенью вода с гор идет потоками, и достаточно собрать ее в мини-водохранилища, чтобы с лихвой обеспечивать окрестные населенные пункты живительной влагой на год вперед. Подобные проекты медленно, но верно развиваются. Не так давно власти Крыма сообщили, что "планируют построить водозабор на реке Салгир, воды которой пойдут для орошения 2,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий".

Существует мнение, что местные чиновники крайне неохотно берутся за проекты подобного рода, потому что они стоят слишком дешево – всего несколько миллионов рублей. Соответственно, и откаты минимальны. Куда перспективнее требовать от федерального центра строительства оросительной станции за 50 миллиардов.

К решению проблемы водоснабжения полуострова подключается и частный капитал. Весной 2015 г. один из местных агрохолдингов построил уникальный пруд-накопитель с геомембраной, которая удерживает 100 тыс. кубометров воды. Собранная таким образом влага, которая раньше просто сбрасывалась в море и реки, теперь по трубам капельного орошения отправляется в яблоневые сады.

Примечательно, что подобные решения применялись в Крыму еще с дореволюционных времен. Но за последние три десятилетия система пришла в упадок. В справочнике поверхностных водных объектов Крыма значится 129 искусственных прудов-водохранилищ, но из них используется в лучшем случае треть. Новые же резервуары можно пересчитать по пальцам одной руки.