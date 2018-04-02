Бизнесмены Незалежной жалуются на невозможность прохода под объектом больше сотни судов

На Украине новая беда – под арками возводимого Россией Крымского моста не смогут пройти крупнотоннажные корабли, а значит, украинцы недополучат доходов. Об этом заявил директор Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник. Его слова цитируют украинские СМИ.

"Через Керчь-Еникальский канал в порт Мариуполь не смогут пройти 144 судна, с которыми мы раньше работали. Российская Федерация дала официальный документ, что под арками Керченского моста отныне не смогут проходить суда свыше 33 метров", – сказал мариуполец.

Он отметил, что порт потерял возможность заработать на крупнотоннажных судах и многомиллионные контракты "ушли" в Одессу, а местная продукция, которую отгружали в Мариуполе, станет дороже из-за транспортировки ее наземным транспортом в одесскую гавань.

И это не первый плач со стороны Незалежной по поводу габаритов нашего транспортного перехода через Керченский пролив. Так, в нынешнем январе начальник коммерческой службы Мариупольского морского торгового порта Игорь Барский уже сокрушался, что из-за Крымского моста в этот украинский город, расположенный на берегу Азовского моря в подконтрольной Киеву части Донецкой области, не смогут заходить крупные танкеры типа Panamax.

"Мост отрезал Мариуполь от рынков сбыта. Юго-Восточная Азия, Вьетнам, Южная Корея, Малайзия – это направление американское, сами Соединенные Штаты, Гондурас, Мексика. Все эти направления практически исчезли, потому что перевозились на больших судах, ну, скажем, типа Panamax. Кое-что осталось, но то, что ушло от нас, это печально, и оно не вернется, никогда не вернется", – жаловался Барский.

По его подсчетам, порт понесет многомиллионные убытки.

"Миллион тонн чугуна и 300-500 тыс. тонн металлопродукции, которая уходила на юго-восток, в Китай, Вьетнам и Корею. То есть около полутора миллионов тонн грузов или 250 млн гривен чистой прибыли. Чтобы работать без убытков, сейчас нам надо, как минимум, перегружать по 350 тыс. тонн в месяц. Для сравнения, раньше мы за такой же срок переваливали до полутора миллионов тонн", – подчеркнул он.

По данным агентства "Крыминформ", танкер Panamax имеет осадку чуть больше 12 м, а средняя глубина Азовского моря составляет 7,4 метра. Глубина Керчь-Еникальского канала, через который проходит Крымский мост, – 9,7 метра. Для плавания по нему допускаются суда длиной до 252 м и осадкой не более 8 метров. Отмечается, что глубина у причала Мариупольского порта также составляет 9,75 м, но в последние годы она уменьшилась. В связи с этим украинские власти начали срочные дноуглубительные работы.

Между тем в Росморречфлоте заявляют, что транзит судов по Керчь-Еникальскому каналу в 2017-м вырос на 25,4% – до 19 тыс. 34 проходов, что является рекордом с 2014 года.