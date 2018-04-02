Украинской армии предрекли паралич из-за НАТО
Готовящиеся преобразования в украинской армии по советам НАТО доведут Вооруженные силы Незалежной до катастрофы. С таким мнением выступил депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук в интервью местному изданию "Апостроф", комментируя законопроект о создании Объединенного оперативного штаба, разработанный при участии натовских экспертов.
По его словам, этот штаб, который "помогали разрабатывать" специалисты из блока, должен управлять межвидовыми и межведомственными средствами и группировками сил, тогда как на Украине уже есть главный орган военного управления – Генштаб.
"Зная украинские реалии, трудно представить, когда у нас есть главнокомандующий Вооруженными силами, под ним – Генеральный штаб, который является главным органом военного управления, и еще в таком же статусе – Объединенный оперативный штаб, который командует силами и средствами уже в конкретных операциях", – отметил подполковник запаса.
Он напомнил, что в Незалежной даже в уставе закреплен принцип единоначалия, так что в данных реалиях "может возникнуть серьезная путаница в конкретных военных операциях".
"Например, Генеральный штаб будет ставить свои задачи, а ООШ, находящийся в таком же статусе по подчиненности, будет отдавать свои приказы. Это приведет к полному хаосу и, боюсь, к срыву операций в отдельных случаях", – резонно указывает на грядущую сумятицу депутат.
По его мнению, необходимо искать какой-то выход, иначе законопроект "может парализовать всю систему военного управления в Вооруженных силах Украины".
"Я боюсь, что теоретики, от которых поступили данные предложения, были слабо ознакомлены с украинскими реалиями", – считает Тымчук.
В настоящее время Киев судорожно пытается привести ВСУ к стандартам НАТО. Минобороны в 2017 г. разработало законопроект, который предполагает повышение роли сержантского и старшинского состава Вооруженных сил страны в соответствии со стандартами Североатлантического альянса.
Также украинский парламент узаконил членство Незалежной в НАТО в качестве приоритета внешней политики.
В октябре прошлого года первый замминистра обороны Украины Иван Руснак сообщил, что подготовку по стандартам альянса уже прошли восемь батальонов ВСУ.
А в конце нынешнего марта украинский президент Петр Порошенко подписал указ об утверждении национальной программы сотрудничества под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2018 год.
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