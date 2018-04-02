Экономика Украины стремительно деградирует
Нынешняя Украина продолжает следовать курсу деградации. Об этом заявил бывший министр иностранных дел страны при президенте Викторе Януковиче и лидер партии "Социалисты" Леонид Кожара в ходе своего выступления на конференции "Рынок земли: за и против".
Для подтверждения данного факта он привел несколько цифр, причем со ссылкой на американских экспертов.
"Украина стала беднее, а это означает, что мы были свидетелями деградации государства все 26 лет, скоро 27 лет его независимости", – отметил Кожара.
По его информации, ВВП Украины до распада СССР составлял около $900 млрд с учетом текущего курса. При этом за 2017 год валовой внутренний продукт страны достиг лишь $93 млрд и уменьшился приблизительно в 10 раз.
Экс-глава украинского МИД считает, что действующая власть продолжает заводить государство в "глухую стену, об которую мы будем биться, пока не разобьем все головы". Сейчас в Незалежной наблюдается только деградация, в которой нет дна, а также обветшание и разрушение, добавил он.
По мнению лидера "Социалистов", никто из руководства страны не предложил варианта по выходу Украины из сложившейся ситуации на ближайшую перспективу. Президент Петр Порошенко делает ставки на вхождение Незалежной в ЕС и НАТО, однако "более-менее разумный человек может понять, что членства в Евросоюзе и НАТО никогда не будет", отметил Кожара.
"Сегодня необходимо объединяться. Но жаль, что этот процесс типично украинский – каждый хочет быть гетьманом, паном. Каждая партия в парламенте – это партия, которая финансируется из кошелька латифундистов, что отображено даже в названиях партий, или мы знаем, кто это делает", – подчеркнул он. По его мнению, система и общество больны.
Кожара сравнил падение Незалежной с Сомали, в котором уже в каждом населенном пункте есть своя власть, свой президент, своя армия и полиция. "Жаль, но это ожидает и Украину", – заметил политик.
Его выступление можно просмотреть на канале
YouTube.
Моряков "Норда" перековывают в украинцев
Российским рыбакам в Незалежной пытаются навязать паспорта с трезубцем
Собчак проиграла обматерившему ее обидчику
Следователи посчитали грубые слова о журналистке приличными
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина