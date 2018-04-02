ВВП страны за прошедший год сократился в десять раз

Нынешняя Украина продолжает следовать курсу деградации. Об этом заявил бывший министр иностранных дел страны при президенте Викторе Януковиче и лидер партии "Социалисты" Леонид Кожара в ходе своего выступления на конференции "Рынок земли: за и против".

Для подтверждения данного факта он привел несколько цифр, причем со ссылкой на американских экспертов.



"Украина стала беднее, а это означает, что мы были свидетелями деградации государства все 26 лет, скоро 27 лет его независимости", – отметил Кожара.

По его информации, ВВП Украины до распада СССР составлял около $900 млрд с учетом текущего курса. При этом за 2017 год валовой внутренний продукт страны достиг лишь $93 млрд и уменьшился приблизительно в 10 раз.

Экс-глава украинского МИД считает, что действующая власть продолжает заводить государство в "глухую стену, об которую мы будем биться, пока не разобьем все головы". Сейчас в Незалежной наблюдается только деградация, в которой нет дна, а также обветшание и разрушение, добавил он.

По мнению лидера "Социалистов", никто из руководства страны не предложил варианта по выходу Украины из сложившейся ситуации на ближайшую перспективу. Президент Петр Порошенко делает ставки на вхождение Незалежной в ЕС и НАТО, однако "более-менее разумный человек может понять, что членства в Евросоюзе и НАТО никогда не будет", отметил Кожара.

"Сегодня необходимо объединяться. Но жаль, что этот процесс типично украинский – каждый хочет быть гетьманом, паном. Каждая партия в парламенте – это партия, которая финансируется из кошелька латифундистов, что отображено даже в названиях партий, или мы знаем, кто это делает", – подчеркнул он. По его мнению, система и общество больны.

Кожара сравнил падение Незалежной с Сомали, в котором уже в каждом населенном пункте есть своя власть, свой президент, своя армия и полиция. "Жаль, но это ожидает и Украину", – заметил политик.

Его выступление можно просмотреть на канале YouTube.

