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Верка Сердючка продолжает выступать в России

Андрей Данилко. Фото: GLOBAL LOOK press/Said Gadzhiev
Украинский артист заявил о своей позиции в вопросе противостояния двух стран

Андрей Данилко, известный широкой публике под псевдонимом Верка Сердючка, признался, что продолжает давать концерты в России. 

По словам артиста, он несет ответственность нетолько за себя, но и за свой колллектив. "Конечно, это никогда не озвучивается... Я работаю только на закрытых мероприятиях, это не афишные концерты вообще. Гуляет, допустим, муж-украинец, она – русская или еврейка. Они собираются... они все радуются, поэтому я там выступаю, это дело каждого", – рассказал Данилко телеканалу "Думская ТВ".

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Артист добавил, что часть заработанных денег он тратит на благотворительность: помогает бедным талантливым музыкантам и нуждающимся. А вот в политику звезды вмешиваться не должны, считает автор Верки Сердючки.

Высказался Данилко и о тех, кто срывает концерты. По мнению певца, все эти люди проплачены и пытаются таким способом "пропиариться" на артистах.

Звезды Незалежной часто подвергались жестким нападкам со стороны радикальных националистов из-за своих выступлений в России, напоминает РИА "Новости". В 2017 году в Одессе был сорван концерт Светланы Лободы, Ивану Дорну также пришлось отменить концерт в Одессе из-за поступивших угроз.


Валентина МАЙОРОВА
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