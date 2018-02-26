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Верку Сердючку хотели обезглавить

Андрей Данилко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxim Burlak
Украинская звезда заступилась за советскую символику

Андрей Данилко не оставил без внимания желание киевской мэрии лишить его дом пятиконечной звезды. Речь о престижной высотке на Крещатике, в которой живет украинский актер и певец.

"В связи с событиями в Украине хотят на моем доме на Крещатике декоммунизировать звезду. Я говорю: "Так вы и голову Сердючке тогда оторвите", – высказался шоумен.  

По словам Данилко, звезда венчает голову его персонажа с 2007 г. и давно стала неотъемлемой частью образа. И ее злополучная "тезка" на шпиле его дома максимум с чем ассоциируется, так это с хитами вроде "Дольче Габбана", но никак не с советским прошлым.  

Закон декоммунизации действует на Украине с мая 2015 г. и предполагает переименование городов и улиц, которые были названы в честь советских государственных деятелей. "Под действие закона попали 520 исторических личностей", – напоминает сайт "Комсомольская правда"

Денис Звягин
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