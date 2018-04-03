"Газпром" расплатится с "Нафтогазом"

Российский концерн подготовил сумму для выдачи украинской компании по транзитному контракту

По статье "Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" зарезервированы 272 млрд 943 млн руб., или $4,74 млрд (по курсу на конец 2017 года). Это прописано в опубликованном российским концерном отчете и почти целиком совпадает с цифрой, указанной Стокгольмским арбитражем.



Спор компаний двух стран связан с условиями контракта о транзите газа, заключенного 8 лет назад. В последний день февраля суд в столице Швеции вынес решение, по которому с момента подписания контракта "Нафтогаз" недополучил $4,63 миллиарда. Также арбитры обязали "Газпром" выплачивать "Нафтогазу" транзит – $2,35 млрд за 110 млрд кубометров ежегодно – до окончания действия договоренности в 2019 году.

Ранее арбитраж обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну $2 млрд за уже поставленное голубое топливо. И "Газпром" остался должен "Нафтогазу Украины" около $2,6 миллиарда.

Эти решения создали дисбаланс в пользу Киева, поэтому "Газпром" решил их обжаловать и через тот же суд расторгнуть сами контракты. Официальное уведомление о начале процедуры расторжения сделки российский концерн направил украинской компании в начале марта. В минувшую среду "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку газа.

И тогда же, в конце марта, коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о возможности компании начать процесс взыскания долга с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража в апреле, однако выразил надежду договориться о добровольной выплате долга.

Судебная тяжба между двумя компаниями началась 4 года назад. "Газпром" добивался выплаты украинской стороной штрафов в размере $37 млрд из-за недобора топлива и нарушенных обязательств. А "Нафтогаз" во встречном иске потребовал изменения цен на топливо и возмещения переплат за предыдущие сделки, напоминает URA.RU.

