"Голубые каски" появятся на востоке Украины только после переговоров с республиками Донбасса

Судьбу миротворческого контингента на Донбассе нужно обсуждать с руководством непризнанных республик востока Украины. Самостоятельно Киев не вправе решать подобные вопросы. Такого мнения придерживаются в Совете Федерации.



"Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут", – написал в Twitter сенатор Алексей Пушков.

С Пушковым согласился писатель, замкомандира батальона спецназа армии ДНР Захар Прилепин. По его словам, миротворцы смогут ступить на территорию Донбасса только с согласия самих республик, но шансы на их появление, разумеется, есть.

Сказанное главой Незалежной Прилепин объяснил грядущими президентскими выборами, на которых Порошенко планируется переизбраться. Однако следующий срок Петру Алексеевичу не светит, поскольку проблема Донбасса так и осталась нерешенной.

"Он не решит ее и с миротворцами, и без них. Этот вопрос зависит не от Порошенко, и не от Меркель. Там есть два других человека, которых Петр Алексеевич не упоминает", – намекнул Прилепин в эфире "Национальной службы новостей".

Тем самым он отреагировал на слова украинского президента Петра Порошенко, который заявил о том, что ему при помощи европейских лидеров удалось заставить президента РФ Владимира Путина принять его точку зрения на вопрос о перемирии и миротворцах. "Проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, мы обратились к Путину и "дожали" его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта", – сказал накануне украинский лидер.

После этого он объявил о том, что перемирие необходимо Киеву "как воздух", так как оно является условием введения миротворческих сил ООН в Донбасс. После этого "российские войска уйдут с территории Украины и вернутся (на родину)", сказал Порошенко.

"Рассчитываю, что на этот раз Москва будет наконец следовать букве и духу документа, под которым стоит подпись президента Путина. Имею также надежду, что Пасхальные праздники подтолкнут Москву к настоящему христианскому смирению, и мы сможем достичь прогресса и в решении гуманитарных вопросов", – добавил украинский лидер.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что в Донбасс необходимо ввести более 15 тысяч миротворцев ООН. Предполагается, что миротворческая миссия будет сформирована из граждан стран, не входящих в НАТО. Однако возглавить контингент будет предложено Швеции, которая находится с РФ в прохладных отношениях, хотя при этом формально является нейтральным государством.

Принципиальная договоренность о вводе миротворческого контингента была достигнута в январе на встрече спецпредставителей по Украине Курта Волкера и Владислава Суркова. Они договорились о том, что миротворцы сначала зайдут на линию разграничения, чтобы достичь устойчивого прекращения огня.

Между тем эксперты полагают, что Киев не стремится достичь устойчивого перемирия на Донбассе. Украинским властям выгодно промежуточное состояние между миром и войной. "Украинские власти заинтересованы в максимальном затягивании конфликта вокруг Донбасса в состоянии ни мира, ни войны. У киевских властей всегда есть возможность указывать на то, что все проблемы, которые есть на Украине, начиная от высоких цен на ЖКХ, кончая мизерными зарплатами и пенсиями – все это якобы связано с "российской агрессией" и той позицией, которую Россия занимает, мешая этот конфликт прекратить. Поэтому киевская политика всегда будет связана с тем, чтобы максимально затягивать этот конфликт", – убежден декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов.