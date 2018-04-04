Украина раскинет сеть на все крымское побережье

Киев считает себя вправе задерживать суда, выходящие из портов полуострова

Украина будет вести себя в черноморском регионе адекватно существующим угрозам и руководствоваться собственными законами. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Незалежной Олег Слободян. Соответственно, задержания судов в Керченском проливе продолжатся.

"Позиция Украины однозначна: Крым – незаконно оккупированная часть Украины. Поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно", – пояснил Слободян в интервью "Обозревателю".

Впрочем, он признал, что "на данный момент Керченский пролив фактически полностью контролируется Российской Федерацией". Однако сообщение, что Москва намерена усилить досмотр украинских судов в данном регионе, Слободян не воспринял всерьез.

"Что касается того, что может сделать Россия: может сделать много чего, но если сделает, будем смотреть. Не будем спешить с выводами и негативными прогнозами", – отмахнулся он.

Российское рыболовецкое судно "Норд" было задержано украинскими силовиками в Азовском море 25 марта. Экипаж из 10 человек был обвинен в нарушении морской границы. Им запрещено покидать борт "Норда", доставленного в порт Бердянска и там арестованного. Как сообщает "Газета.ру", сначала украинские пограничники, вооруженные двумя пулеметами, собрали рыбаков на корме траулера для проверки документов. У всего экипажа были российские паспорта, выданные УФМС в Керчи. Рыбакам пообещали свободу, если те предоставят украинские удостоверения личности. После отказа экипаж заперли на судне и отказали в консульской помощи со стороны РФ, заявив, что жители Крыма – это граждане Украины.

В среду, 4 апреля, капитана арестованного судна Владимира Горбенко доставили на допрос в подразделение СБУ по Крыму в Херсоне. Ему вменяют ст.332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны"), пишут "Новости Донецкой Республики". Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.