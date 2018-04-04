Россия закроет Керченский пролив для Украины
Россия примет жесткие меры в ответ на захват Украиной судна крымского рыбколхоза. Об этом заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота, кандидат политических наук и капитан первого ранга Михаил Ненашев.
По его словам, Россия усилит досмотр украинских кораблей в Керченском проливе и может ограничить их плавание. Кроме того, Москва, возможно, пойдет на крайние меры с применением военной силы.
"Чтобы остановить пиратство со стороны бандеровских властей Украины, прежде всего необходимо предупредить Киев, что у России имеются различные инструменты противодействия", – цитирует Ненашева РИА "Новости".
Он подчеркнул, что экипажу судна "Норд" украинцы до сих пор не дают воспользоваться связью и не оказывают медицинскую помощь. Михаил уверен, что за действиями Киева стоит Вашингтон.
"Таким образом, они ничем не отличаются от сомалийских пиратов", – добавил он.
По мнению Ненашева, к властям Незалежной стоит относиться жестче и, если требует ситуация, отвечать на это с помощью военной силы и не позволять захватывать российские корабли.
Представитель судовладельца – компании "Балтийский берег" сообщил, что капитана "Норда" Владимира Горбенко увезли в неизвестном направлении.
"Адвокаты в известность не поставлены. Его местонахождение нам не известно", – сказал он.
Напомним, российское рыболовное судно "Норд", принадлежащее крымскому рыбколхозу, было задержано украинскими пограничниками 26 марта. Экипаж обвинили в нарушении морских границ.
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