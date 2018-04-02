СБУ вербует российских моряков

Экипаж "Норда" может сгореть заживо

У экипажа сейнера "Норд", который обвиняется в незаконном нахождении в водах Азовского моря, сотрудники СБУ отобрали российские паспорта и требуют обменять их на украинские.

"С первого дня нам намекают, что проблема с нашим возвращением домой решится быстро, если мы признаем себя гражданами Украины. Они уверены, что мы принадлежим их стране", – рассказал "Пятому каналу" капитан рыболовецкого судна Владимир Горбенко.

Не дают умереть с голоду – юристы, которые доставляют морякам из рук в руки пакеты с едой. Полноценное использование воды под запретом, что, естественно, вызывает проблемы с гигиеной.

"Портовые власти не заключают договоры на обслуживание по причине того, что собственник находится в Керчи на оккупированной территории", – сообщил капитан.

Он известил, что накануне, 31 марта, украинская служба безопасности опечатала трюм с рыбой, где работает охлаждающее электрооборудование. Моряки боятся, как бы не произошло трагедии, поскольку оборудование может перегреться, что спровоцирует пожар. Это грозит гибелью экипажа, так как ни капитан, ни другие моряки не смогут покинуть сейнер.

А после того, как судно пришвартовали к причалу в Бердянске, экипаж лишился документов, удостоверяющих личность. Кроме того, стало известно, что у его членов не все в порядке со здоровьем.

"Несмотря на то, что они всегда говорят, что все хорошо и прекрасно, в выходные "скорая" приезжала, давление поднималось, и боли поясничные были. Все на нервной почве. Будем надеяться, что сегодняшний вечер пройдет без эксцессов", - передает слова пресс-секретаря судовладельца – керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анны Шевелевой "РИА Новости".

Напомним, "Норд" задержали 25 марта в украинских территориальных водах Азовского моря. 10 россиян обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Правозащитники предложили Незалежной шесть вариантов решения проблемы. Дружелюбной "соседке" ни один из них не пришелся по вкусу.



