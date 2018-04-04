Экс-премьер Незалежной развеял иллюзии соотечественников

Украинский генерал спустил местных радикалов с небес на землю, заявив, что бойцам ВСУ не по зубам оккупация Ростова-на-Дону. Для того чтобы их мечта стала явью, необходимо в разы увеличить численность солдат и офицеров. Впрочем, с первых же шагов порывы украинских захватчиков будет сдерживать мощная группировка силовиков Донбасса.

"Приходилось слышать "дайте нам команду, мы дойдем до Ростова" и так далее. Нужно быть реалистами, работать не с иллюзиями, патриотическими, прекрасными", – заявил в эфире телеканала ZIK первый председатель СБУ, бывший глава украинской оборонки и экс-премьер Незалежной Евгений Марчук.

Он подчеркнул, что профессионализм поверивших в свои силы "оккупантов" хоть и вырос, однако не стоит забывать, что среди российских военных давно нет "трактористов и комбайнеров".

"Тот, кто знает реалии – это совсем другие аргументы. С той стороны – два армейских корпуса, минимум 36-40 тысяч (бойцов), организованных, структурированных, обученных, обкатанных в боях", – осведомил соотечественников Марчук.

Он также отметил, что и в Москве, и в Донбассе в курсе насчет иллюзий Киева относительно наступления на Ростов, поскольку разведку на территории Украины никто не отменял. Кроме того, за ситуацией следит спецтехника.

"Что значит подготовить наступательную операцию на Ростов? Я уже не говорю про Ростов, хотя бы Донецк освободить. Нужно провести дополнительную мобилизацию, подтянуть дополнительные ресурсы. Любое наступление без ресурсов – авантюра. Что такое наступательные войска? Им нужно придать структуру наступательной конструкции. Это другая форма военных организмов. Ясное дело, все это сегодня скрытно сделать невозможно", – отрапортовал украинский генерал.

К слову, о взятии российских рубежей Незалежная давно поговаривает. Буквально в прошлом году "мать городов русских", Киев, замахнулся на Первопрестольную.

Тогда депутат Рады Андрей Тетерук без стеснения объявил, что ВСУ могут одолеть армию России и отпраздновать громкую победу парадом на Красной площади столицы.

В своих мечтах первые лица и законотворцы Незалежной ни в чем себе не отказывают.