Порошенко лишился завода в Крыму
Президент Украины Петр Порошенко указал "Севастопольский морской завод" в своей налоговой декларации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В заявлении отмечается, что предприятие сначала было национализировано, а потом "незаконно" перешло в собственность России. "Однако де-юре с точки зрения международного и украинского права это предприятие остается украинским, и именно поэтому оно значится в декларации", – утверждает администрация пана Порошенко.
Севморзавод основан в 1783 г. и назывался Лазаревским Адмиралтейством. В эпоху СССР предприятие входило в число мировых лидеров по строительству плавучих кранов. С 2010 г. оно принадлежало концерну Петра Алексеевича, однако после воссоединения Крыма с Россией было национализировано.
В конце 2015-го подписан договор аренды филиалом АО "ЦС "Звездочка" в Севастополе основных производственных мощностей ГУП "Севастопольский морской завод" сроком на 49 лет. За три года после возвращения полуострова в родную гавань выручка предприятия выросла в 10 раз, отмечает РИА "Новости".
В настоящее время на заводе идет масштабная модернизация за счет средств Объединенной судостроительной корпорации и федерального бюджета. Общая сумма вложений до 2020 г. составит более 7 млрд рублей. По данным агентства "Крыминформ", общая сумма вложений до 2020 г. составит свыше 7 млрд рублей.
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