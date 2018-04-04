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Порошенко лишился завода в Крыму

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Лидер Незалежной попал под национализацию, но оторвать от сердца свое добро не может

Президент Украины Петр Порошенко указал "Севастопольский морской завод" в своей налоговой декларации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В заявлении отмечается, что предприятие сначала было национализировано, а потом "незаконно" перешло в собственность России. "Однако де-юре с точки зрения международного и украинского права это предприятие остается украинским, и именно поэтому оно значится в декларации", – утверждает администрация пана Порошенко.

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Севморзавод основан в 1783 г. и назывался Лазаревским Адмиралтейством. В эпоху СССР предприятие входило в число мировых лидеров по строительству плавучих кранов. С 2010 г. оно принадлежало концерну Петра Алексеевича, однако после воссоединения Крыма с Россией было национализировано.

В конце 2015-го подписан договор аренды филиалом АО "ЦС "Звездочка" в Севастополе основных производственных мощностей ГУП "Севастопольский морской завод" сроком на 49 лет. За три года после возвращения полуострова в родную гавань выручка предприятия выросла в 10 раз, отмечает РИА "Новости".

В настоящее время на заводе идет масштабная модернизация за счет средств Объединенной судостроительной корпорации и федерального бюджета. Общая сумма вложений до 2020 г. составит более 7 млрд рублей. По данным агентства "Крыминформ", общая сумма вложений до 2020 г. составит свыше 7 млрд рублей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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