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Аромат русской кухни овеял Черноморский флот страны

Фото: news.sarbc.ru
Питание моряков Черноморского флота – в надежных руках. В этом в минувшие выходные смогли убедиться жюри традиционного конкурса военных поваров, прошедшего в Крыму

Соединения ПВО, моряки и летчики, береговая оборона – все эти подразделения Черноморского флота, обученные слаженному сотрудничеству и взаимопомощи в случае чрезвычайных ситуаций, в прошедшие выходные сразились между собой в приготовлении лучших образцов военно-морской кухни. По уставу участие в конкурсе могли принять как профессиональные коки российской армии, так и моряки, обучившиеся кулинарному мастерству во время службы: "Маме звонил, мама радуется, что такую практику имею. Говорит, через три месяца приедешь, обязательно первым делом с тебя солянка будет", – говорит военнослужащий Виктор Першин. В этом есть свой резон: конкурсная программа предполагает наличие у участников не только кулинарных, но и военных навыков. Так, прежде чем нашинковать на время капусту, они должны не промахнуться в стрельбе из автомата. "Автомат собрать по нормативам 30 секунд занимает, а капусту – немножечко дольше", – делится своими впечатлениями повар части морской пехоты ЧФ РФ Владислав Крушельницкий. 

Задача, поставленная жюри, не отличается замысловатым содержанием: каждая команда участников должна была приготовить стандартный обед военно-морской кухни. В целом многие блюда совпадают с позициями меню среднестатистических военных частей: борщ, тефтели, домашняя выпечка, теплый свежеиспеченный хлеб, винегрет и прочие блюда. Но был и эксклюзив – например, макароны по-флотски, секрет приготовления которых так и остался для восхищенного жюри тайной за семью печатями. 

С тех пор, как за питание российской армии взялись гражданские специалисты,  питание на суше и на море стало одинаково сбалансированным и разнообразным. Широкий выбор блюд и салат-бар в армейских столовых – уже привычное дело для солдата. Благодаря аутсорсингу в последние годы в российских регионах удалось не только нормализовать качество питания, но вводить в меню изыски национальных кухонь. Все богатство современного рациона российского солдата можно увидеть как в повседневной солдатской жизни, так и на федеральных этапах конкурсов поваров, когда блюда осетинской, татарской, кавказской и других кухонь чередуются с традиционными щами, борщами, пельменями и прочими образцами играющими ведущую роль во всем многообразии русской кулинарной традиции.

Критерии оценки жюри в целом совпадают: учитывается, хорошо ли проварено мясо, цвет, запах пищи и церемония подачи. В скором времени лучшие повара-коки  отправятся защищать честь Черноморского флота на окружном этапе соревнований.

В Море и в поре и в воздухе сами готовят,  а на суше гражданские специалисты. Но как видно меню не сильно отличается : салат-бар и прочее+печка

Отдел информации
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