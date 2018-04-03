Крым оградили от воздушных атак
В Крыму разместили радиолокационные станции (РЛС), которые полностью контролируют обстановку в воздушном пространстве над Черным морем.
Система 55Ж6М "Небо-М" обнаруживает как самолеты, так и крылатые ракеты и гиперзвуковые аппараты. Расчеты уже заступили на дежурство. Бывший начальник зенитных ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков подчеркнул, что с помощью РЛС можно контролировать территорию до проливов Босфор и Дарданеллы.
Система отличается помехоустойчивостью и автоматизацией всех процессов. Кроме того, комплекс способен распознать до 200 целей одновременно, летящих со скоростями до 18 тыс. км/ч, в радиусе до 1800 км и на высотах до 600 км. При этом координаты объектов рассчитываются с точностью до сантиметра, а также определяется государственная принадлежность, передает газета "Известия".
РЛС создана на базе четырех автомобилей и благодаря высокой мобильности "Небо-М" может быстро менять позиции и уходить из-под удара противорадиолокационных ракет.
Комплекс вошел в состав 31-й дивизии ПВО в Крыму.
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