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Украинцы не попадут на Олимпиаду из-за бойкота

Фото: GLOBAL LOOK press/Lukas Schulze
Известный спортсмен огорчен влиянием политики на спорт

Украинский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпиады-2016 Жан Беленюк опасается, что из-за того, что сборная Незалежной не выступит на чемпионате Европы в России, она потеряет возможность участвовать в чемпионате мира и Олимпийских играх. 

"Готовились год к чемпионату Европы, но нам запретили ехать на него. Мы готовимся, стараемся. Но политическая ситуация… Иногда мы не в силах изменить ее", – сказал спортсмен изданию Xsport.ua.

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Беленюк пояснил, что у борцов не рейтинговая система оценки, как в других видах спорта, поэтому из-за пропуска чемпионата Европы Международная федерация может не допустить команду Украины на мировое первенство. "Это очень плохо – теряется целый год. Из-за этого мы можем не отобраться на Олимпийские игры. Ситуация очень сложная, на самом деле", – добавил украинский борец.

Первенство Европы по греко-римской борьбе пройдет в Каспийске с 30 апреля по 6 мая. Сборная Украины не поедет на турнир, так как украинцам запрещено выступать на территории России.

 


Валентина МАЙОРОВА
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