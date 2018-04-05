Украина создала танк-мутант

Оборонщики Незалежной собрали машину из того, что было под рукой

Государственный концерн "Укроборонпром" приступил к серийному производству боевых машин "Атлет". Об этом накануне на своей странице в Facebook с помпой сообщил президент Украины Петр Порошенко. Однако эксперты обратили внимание, что на демонстрационном видеоролике "Укроборонпрома", в котором показаны возможности бронированной ремонтно-эвакуационной машины, появляется необычный танк. Украинцев заподозрили в том, что они собрали его из компонентов от другой техники. Об этом пишет сегодня "Вестник Мордовии".

Отмечается, что харьковские оборонщики соединили корпус танка от опытной тяжелой боевой машины пехоты БМТ-72 с башней от Т-72-120. Причем обе разработки 20-летней давности. Впрочем, как и участвующий в демонстрации "свежачок" "Атлет", который также не является чем-то новым – он принят на вооружение еще в 2008 году.

По мнению авторов статьи, запечатленный на кадрах танк-мутант – это наспех сконструированный макет, чтобы показать "Атлета", так как его части не могут функционировать вместе. Так, большая ниша башни при развороте ствола орудия вперед перекрывает люки отсека, куда попадают в корпус десантники, а у командирского люка удалена дистанционно управляемая зенитная установка.

БМТ-72, разработанная на базе танка Т-72 разработанная в начале 2000-х годов Харьковским конструкторским машбюро имени Морозова, получила удлиненную на один каток ходовую часть, благодаря чему в средней части удалось соорудить десантное отделение на пять человек с тремя люками сверху в крыше корпуса. Между тем заказов на производство машины так и не было.

Т-72-120 – модернизированный вариант советского Т-72 и предлагаемый украинцами на экспорт для стран НАТО. Машину оснастили 120-мм пушкой, а в задней части башни установили нишу с автоматом заряжания на 22 снаряда. Танк в конце 80-х демонстрировался на выставке в Абу-Даби, но, как пишет "Российская газета", в итоге его никто не купил.

"БРЭМ-84 тянет довольно интересную машину, БМТ-72 с некомплектной башней от Т-72-120, вроде до этого нигде не светилась подобная переделка", – написал участник форума сайта "Отвага" под псевдонимом Blitz.

На что ему ответил другой пользователь Custom: "Они много чем занимаются мимо открытых источников. Это пилят, исходя из первоначального вида до того, что на видео, минимум, даже не беря во внимание устную инфу. Смысл башню перекидывать и тулить в видео Атлета? Вот ее первоначальный вид, 2002 год". Пост сопровождает фотография БМТ-72 16-летней давности.

Далее публика дружно спорит по поводу, зачем как бы новьё тащит слепленное наспех старье, когда, по идее, ремонтник должен "эвакуировать" украинский свежак "Оплот". То, что бесконечно оборонщики обещают скоро-скоро появится в армии. Но и тут вполне резонный находится ответ.

""Заводской" Оплот – один. И не факт, что он "свободен" для работы в качестве "тушки"", – отметил участник с ником DM.