Киев сдает Донбасс шведам

Незалежная профонтанировала сверхидеей. Петр I с Пушкиным прослезились бы

Швеции предложили возглавить некую переходную администрацию в Донбассе. С таким мнением в эфире Радио НВ выступил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, сообщает "Новое время" в четверг, 5 апреля.

По его замыслу, после ввода миротворцев ООН на территорию мятежного Донбасса должна быть создана переходная администрация, которая "будет обеспечивать управление военными подразделениями полиции и также делать все, чтобы подготовить возвращение этих территорий под юрисдикцию украинских властей".



"Мы имеем предварительно, насколько мне известно, что международную администрацию могут возглавить шведы", – заявил Грымчак.

Он подчеркнул, что Россия категорически против участия государств-членов НАТО в международной миротворческой миссии и в создании переходной администрации. В свою очередь, Киев против того, чтобы Москва и страны, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности, принимали участие в миссии.

Сейчас ВСУ проводят на территории Донбасса так называемую антитеррористическую операцию. Как сегодня сообщил президент Украины Петр Порошенко, она завершится в мае. На смену АТО в шахтерский край придет "операция объединенных сил" – ООС.

"Война закончится нашей победой. Я не имею по этому поводу никаких сомнений. Не только потому, что мы лучшие Вооруженные Силы, не только потому, что мы защищаем родную землю, не только потому, что украинцы на сегодняшний день разрушили все сценарии Путина о "Новороссии", "Малороссии", раскол государства и все такое. А, в том числе потому, что с нами правда. И в Страстную неделю могу сказать, что Господь Бог с нами, и мы точно победим", – цитирует воинствующего украинца его официальный сайт.

В прошлом году президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворческого контингента на Украину, однако речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Ну, а мыслителям и стратегам из Незалежной осталось напомнить о судьбе шведских воинов на земле Полтавщины устами солнца русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина:

Но близок, близок миг победы.

Ура! мы ломим; гнутся шведы.

О славный час! о славный вид!

Еще напор - и враг бежит.

И следом конница пустилась,

Убийством тупятся мечи,

И падшими вся степь покрылась,

Как роем черной саранчи.

Необходимо заметить, что нынешняя миролюбивая Швеция действительно не является членом НАТО, хотя и участвует в программе "Партнерство ради мира", куда, собственно, входила и Россия до 2014 года.

