На Украине обнаружены 200 единиц сворованной военной техники
В Житомирской области сотрудники Национальной полиции Украины, расследуя повреждение магистрального нефтепровода, наткнулись на похищенную военную технику и транспортные средства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 27 марта.
Обыски проводились в течение двух недель в Новоград-Волынском районе, во время которых правоохранители изъяли почти 200 единиц, подготовленных к продаже.
Среди обнаруженной техники – БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другие спецсредства, в том числе для транспортировки людей по суше и на воде. Помимо этого военного добра, изъято значительное количество запчастей, аккумуляторные батареи, шины и прочее.
В настоящее время следователи устанавливают, кому принадлежит техника и находится ли она на учете в воинских частях, говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Сети некое физическое лицо разместило объявление о продаже данного "товара".
"Санкционированные обыски были проведены по нескольким адресам, где хранились транспортные средства. Кроме, собственно, самой техники, нами изъяты и документы о ее происхождении. Ныне указанная в них информация проверяется", – прокомментировал начальник ГУНП Житомирщины Вячеслав Печененко.
Полиция инициировала наложение ареста на найденную технику до выяснения всех обстоятельств. Открыто дело по статье 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или заключение сроком от 3 до 8 лет.
Напомним, 20 марта стало известно, что в Чернигове задержали механика-водителя, который распродал за 23,5 тыс. руб. динамическую броню "Нож", стоящую на украинских танках "Булат". Ушлый украинец смог разобрать несколько машин.
И все это на фоне хождения президента Незалежной Петра Порошенко по миру с протянутой рукой, просящей оружия.
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