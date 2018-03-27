Генпрокурор предрек украинцам новый голодомор
Народ Незалежной ожидают "неминуемые беды", вплоть до голодомора, в случае насильственного свержения действующей власти. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко и призвал соотечествеников "не поддерживать тех, кто посягает на конституционный строй". С такой сентенцией он выступил в эфире телеканала ICTV, в ходе обсуждения задержания "террористки" и депутата Верховной рады Надежды Савченко и подготовки ее с некими российскими военными вооруженного переворота в Киеве.
По словам генпрокурора, украинцы сейчас живут "в атмосфере тотального недоверия к власти". При этом он отметил, что "любое государство создается для защиты" своих граждан.
Поборник майданов неожиданно вспомнил, что оценку руководству страны необходимо давать на выборах. "Это единственный способ и сохранить государство, и заставить власть быть эффективной. Но никогда, никогда не поддерживайте тех, кто посягает на конституционный строй", – сказал Луценко.
Свержение власти в Незалежной он назвал "катастрофой для каждого украинца", лукаво умолчав о событиях зимы 2014 года. Зато вспомнил события столетней давности, когда коротко просуществовала УНР (Украинская народная республика), созданная "небольшой жменькой людей", сообщив, что ее разрушила "прокоммунистическая, популистская, агрессивная орда, в том числе наемники из Москвы".
"И после этого государство УНР рухнуло, люди попали в рабство, миллионы из них легли в землю уже вскоре, в 30-х годах. Все знают о голодоморе – миллионы жертв", – подчеркнул Луценко.Он призвал украинцев объединиться перед угрозой потери государственности, поскольку страна в настоящее время находится в состоянии войны. По его мнению, властям удается удерживать баланс с радикально настроенными гражданами, которые имеют право на мирный протест.
Также генпрокурор сообщил, что центром антиукраинского деятельности внутри державы "может быть партия, которая называется "Украинский выбор", которую возглавляет господин (Виктор) Медведчук". Луценко не исключил, что Медведчук, Савченко и руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан "могли совместно готовить государственный переворот".
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