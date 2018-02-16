Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцев вооружат кольтами

Фото: wikipedia.org
Канада планирует поставить Незалежной 100 тыс. своих винтовок

Компания Colt Canada задумала перевооружить украинскую армию. Как стало известно изданию National Post, представители канадской стороны встречались с украинскими чиновниками во глава с премьером Владимиром Гройсманом в январе текущего года. Официально заявлялось, что визит был посвящен вопросам стратегического партнерства и сотрудничества между странами. Но оказалось, что речь шла о поставке Незалежной штурмовых винтовок канадского производства.

В ближайшее время на Украине должна состояться демонстрация предлагаемых образцов, чтобы Киев выбрал, что именно и в каком количестве ему нужно. При этом канадцы не скрывают своей заинтересованности в продаже украинцам партии в 100 тыс. единиц огнестрела.

По теме

Напомним, что правительство Канады в декабре прошлого года внесло изменения в законодательство. Теперь страна имеет полное право продавать автоматы и прочее стрелковое оружие Украине. Немногим ранее конгресс США разрешил поставки Киеву летального вооружения, в том числе установок для запуска противотанковых ракет Javelin. По словам президента Украины Петра Порошенко, оружие из США поступит уже в 2018 году.

В Европе планы заокеанских союзников вооружать Украину называют контрпродуктивными. Впрочем, мнение ЕС в таком вопросе роли никогда не играло. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Раскрыты причины поражения фигуристов на Играх

От наших талантливых спортсменов уплыла серебряная награда

Индонезия заплатит за Су-35 пальмовым маслом

Контракт на поставку российских истребителей уже подписан

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей