Решение по мере пресечения капитану Горбатенко украинский суд перенес на 6 апреля

В Незалежной продолжают издеваться над членами экипажа пиратски захваченного 25 марта украинскими пограничниками керченского рыболовецкого сейнера "Норд" в нейтральной зоне Азовского моря. Сегодня Херсонский городской суд перенес на пятницу, 6 апреля, заседание по избранию меры пресечения капитану судна Владимира Горбенко. Об этом сообщила пресс-секретарь украинской прокуратуры несуществующей Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик, передает "Крыминформ".

"Заседание суда по избранию меры пресечения капитану судна перенесено на завтра в связи с загруженным графиком судьи", – сказала Тихончик.

Между тем, срок задержания капитана истекает вечером в четверг. Поэтому Горбенко должен быть освобожден.

"В 18:51 истекает срок действия определения о задержании. В 19:00 он должен покинуть изолятор временного задержания и завтра уже прийти своими ногами на суд", – сказал РИА "Новости" представляющий членов экипажа Дмитрий Щербина.

Если Горбенко не освободят, то в этом можно усматривать политическую подоплеку. "Если этого не будет, то тогда точно здесь замешена политика", – подчеркнул адвокат.

Как сообщила пресс-секретарь судовладельца сейнера Анна Шепелева, капитана "Норда" даже не доставили в суд, а прокурор не смог внятно объяснить причину этого.



При этом Горбатенко, против которого возбуждено уголовное дело по статье 332-1 УК Украины ("Нарушение порядка въезда и выезда на временно оккупированную территорию"), накануне был доставлен в управление СБУ в Херсоне без ведома адвокатов. Вечером того же дня из-за ухудшившегося самочувствия его госпитализировали, а потом снова привезли в изолятор временного содержания уже сегодня.

Сам сейнер находится на причале в порту Бердянска. Силовики не разрешают сходить на берег еще 9 членам экипажа, среди которых есть одна женщина. Также на борту судна находится почти 6 тонн уже давно протухшей рыбы.

Капитану Горбатенко грозит до 3 лет лишения свободы.

В России по факту захвата судна ФСБ возбудила уголовное дело, а возвращением "Норда" занимаются власти Крыма и российский МИД.

