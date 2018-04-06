Капитана "Норда" арестовали на Украине

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Украинский суд арестовал капитана судна "Норд" Владимира Горбенко до 31 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь украинской прокуратуры несуществующей Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.
"Срок содержания под стражей до 31 мая с возможностью внесения залога 35 240 гривен (1352 доллара)", – цитирует ее РИА "Новости".
Рыболовецкое судно из Крыма украинские пограничники задержали еще 25 марта.
Корабль арестовали по решению суда. Сейчас "Норд" находится в порту Бердянска. На
борту – десять членов экипажа. Им запретили покидать крейсер. Кроме того,
у моряков забрали российские паспорта, выданные в Крыму, и принуждают признать
себя украинскими гражданами.
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