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Европа поставила Украине условие для получения транша

Фото: GLOBAL LOOK press/Aziz Karimov
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Чтобы получить деньги из ЕС, украинцам придется устроить новый Майдан

Одним из главных условий предоставления Киеву €1 млрд в рамках макрофинансовой помощи из кладезей Евросоюза является активная борьба с коррупцией. Об этом заявила глава делегации комитета Европарламента по иностранным делам Лайма Андрикене, сообщает "Интерфакс-Украина" в пятницу, 6 апреля.

"Борьба с коррупцией является путем к открытию дверей для иностранных инвесторов, которые нуждаются в надежной бизнес-среде", – сказала она.

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Еврочиновница добавила, что в Брюсселе также желают увидеть отмену электронного декларирования для активистов гражданского общества и прогресс в судебной реформе.

"Законодательство для всех типов выборов на Украине должно быть гармонизировано, и это необходимо сделать минимум за год до проведения очередных выборов. Мы считаем, что если бы осенью парламент смог принять проект избирательного кодекса, то это было бы шагом в правильном направлении", – отметила Андрикене.

Она выразила беспокойство в связи с законопроектом №7206 "Покупай украинское, плати украинцам", который противоречит положениям Зоны о свободной торговле в рамках Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Европейцы предсказывают экономический рост Незалежной на уровне 5-6% от ВВП в год в случае успешного противодействия мздоимству.

"Позвольте мне подчеркнуть, что борьба с коррупцией – серьезный драйвер роста... К сожалению, ситуация на Украине такова, что общее восприятие вне Украины – здесь много коррупции. И это сдерживает прямые иностранные инвестиции. А без прямых иностранных инвестиций ускорить рост не получится", – цитирует "Сегодня" главу Комитета ассоциации Украина – ЕС Европарламента Дариуша Росати.

В начале нынешнего марта Еврокомиссия одобрила предложение о предоставлении новой макрофинансовой помощи Киеву в размере €1 миллиарда.

Дело за малым – разворошить коррупционное гнездо на всех уровнях украинской власти.

Что же касается декларирования доходов активистами – борцами с мздоимством, то на этой неделе случился громкий пшик в парламенте.

Верховная рада 3 апреля отклонила два законопроекта, которыми предлагалось заменить обязательное декларирование доходов активистами на подачу ими специальных финансовых отчетов. Автором одного документа являлась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с группой товарищей, а другого – сам президент Петр Порошенко.

Законопроекты голосовались пакетом. Однако Рада не только не захотела принимать их в первом чтении, но и отказалась отправлять на доработку в комитет или авторам. Как отметил председатель парламента Андрей Парубий, законодательные инициативы считаются отклоненными.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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