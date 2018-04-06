Украинский лидер галопом поскакал в авангарде американских антироссийских мер

Президент Незалежной Пётр Порошенко поприветствовал "беспрецедентное расширение санкций" США в отношении России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее в пятницу, 6 апреля, из Вашингтона пришла весть, что американский Минфин внес в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

"Свободный мир и в дальнейшем будет укреплять свою коалицию против Москвы при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей", – заявил Петр Алексеевич.

Он выразил надежду на то, что в Евросоюзе последуют примеру своего старшего заокеанского брата и введут свои меры супротив "кремлевской верхушки".

"Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время комплексного предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов", – добавил пан Порошенко.

"Только единым фронтом сможем сменить поведение России и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины", – резюмировал президент.

Отметим, что в новый перечень внесены, в частности, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов и секретарь СБ России Николай Патрушев.

Всего 7 российских бизнесменов и 17 чиновников.

В этом свете весьма показательна реакция не с берегов Днепра, а из Турции. Там заявили, что, несмотря на санкции США в отношении Рособоронэкспорта, Анкара не откажется от соглашения с Москвой по поставкам ЗРК С-400. Источник РИА "Новости" в турецком МИД заявил, что эта тема закрыта, а договоренность является окончательной и остается неизменной.