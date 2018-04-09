Украина заменит Россию в G8

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Киев впервые примет участие во встрече глав МИД стран G7, которая состоится 22 апреля в Торонто. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. По его словам, приглашение министру иностранных дел Незалежной Павлу Климкину предложил направить глава МИД Канады Христи Фриланд. За это Украина высказала отдельную благодарность Канаде – стране, председательствующей сейчас в G7, подчеркнул посол.
При этом сам факт приглашения в качестве полноценного участника столь значимого мероприятия в Киеве рассматривают как новую веху в развитии мира.
"Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и относительно того, как развернуть мир лицом к миру и международной повестки. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения", – приводит "Европейская правда" слова Шевченко.
Дипломат уверен, что участие главы МИД Украины в мероприятии в рамках G7 – только начало. За этим последует приглашение президенту Петру Порошенко на саммит лидеров G7, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа. А там, глядишь, и "большая семерка" снова станет "восьмеркой". Но она объединит уже не крупнейшие экономики и не мировых политических лидеров, а ведущих противников Москвы. Слабая скрепа.
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