Украина заменит Россию в G8

Министра иностранных дел Незалежной пригласили на важное мероприятие

Киев впервые примет участие во встрече глав МИД стран G7, которая состоится 22 апреля в Торонто. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. По его словам, приглашение министру иностранных дел Незалежной Павлу Климкину предложил направить глава МИД Канады Христи Фриланд. За это Украина высказала отдельную благодарность Канаде – стране, председательствующей сейчас в G7, подчеркнул посол.

При этом сам факт приглашения в качестве полноценного участника столь значимого мероприятия в Киеве рассматривают как новую веху в развитии мира.

"Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и относительно того, как развернуть мир лицом к миру и международной повестки. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения", – приводит "Европейская правда" слова Шевченко.

Дипломат уверен, что участие главы МИД Украины в мероприятии в рамках G7 – только начало. За этим последует приглашение президенту Петру Порошенко на саммит лидеров G7, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа. А там, глядишь, и "большая семерка" снова станет "восьмеркой". Но она объединит уже не крупнейшие экономики и не мировых политических лидеров, а ведущих противников Москвы. Слабая скрепа.