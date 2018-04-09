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Депутат Рады привез в Донбасс 10 тонн своих портретов

Парламентарий увековечил себя на куличах

Олег Недава из "Блока Петра Порошенко" приехал в подконтрольный ВСУ Славянск не с пустыми руками. Он притащил 10 т выпечки со своим изображением. Об этом сообщил журналист Денис Казанский, пишет РИА ФАН.

При этом парламентарий выступал от партии "Наш Край", в отделения которой для получения специальных пластиковых карточек – на праздничную выпечку – должны были прийти местные жители.

В Славянске ужасные дороги, перебои с водоснабжением, а в это время народный избранник депутат пытается добиться симпатии у людей с помощью еды, возмутился журналист. "Это уже африканские стандарты жизни без преувеличения", – написал он в Facebook.

Алла НИКИТИНА
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