Депутат Рады привез в Донбасс 10 тонн своих портретов

Парламентарий увековечил себя на куличах

Олег Недава из "Блока Петра Порошенко" приехал в подконтрольный ВСУ Славянск не с пустыми руками. Он притащил 10 т выпечки со своим изображением. Об этом сообщил журналист Денис Казанский, пишет РИА ФАН.

При этом парламентарий выступал от партии "Наш Край", в отделения которой для получения специальных пластиковых карточек – на праздничную выпечку – должны были прийти местные жители.

В Славянске ужасные дороги, перебои с водоснабжением, а в это время народный избранник депутат пытается добиться симпатии у людей с помощью еды, возмутился журналист. "Это уже африканские стандарты жизни без преувеличения", – написал он в Facebook.