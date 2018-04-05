США приготовили России и миру букет страшных дефолтов

Отечественный финансовый рынок ждут большие неприятности

Причем со всеми вытекающими последствиями для всего, что с финансами напрямую не связано. Равно как и финансовые рынки других развивающихся стран. С такими прогнозами выступили эксперты Deutsche Bank в очередном аналитическом обзоре.

По их мнению, эти страны, включая Россию, являются заложниками спекулятивного капитала в лице инвестиционных фондов, заливавших их финансовые рынки на протяжении всего последнего времени. Цена вопроса составляет порядка $743 млрд – именно столько иностранные инвесторы вложили в национальные валюты и облигации развивающихся стран.

Только за последние четыре года, фонды влили в 17 развивающихся рынков от РФ до Индонезии порядка $260 млрд инвестиций. Все вложения строились по уже хорошо знакомому в России принципу "керри трейд", когда инвесторы дешево занимая в долларах, размещали эти деньги в валютах и облигациях развивающихся стран под более высокие проценты.

В прошлом году это позволяло им получать бешеную по западным меркам доходность операций в 13% годовых. Даже в начале нынешнего года, когда американский фондовый рынок пережил обвал, благодаря "керри трейду" они ухитрялись получать доходность в 4,3% годовых.

Резко растущие, по мнению Deutsche Bank, риски связаны с ожидаемым ужесточением денежно-кредитной политики США, в неизбежность которого, похоже, поверили уже даже самые отъявленные оптимисты. Именно благодаря этому оптимизму спекулятивные и все еще относительно дешевые американские деньги продолжают, пусть и не в прежних объемах, течь на развивающиеся рынки, тем самым еще больше усиливая масштабы предстоящего обвала.

Чем грозит подобная жадность инвесторам, и самое главное – тем самым развивающимся странам, на протяжении нескольких лет устраивающим спекулянтам аттракцион неслыханной щедрости?

Америка подошла к окончанию большого финансового цикла, характеризующегося дешевым долларом, начавшегося около десяти лет назад, в годы последнего глобального кризиса.

Концепция изменилась окончательно, и дешевый доллар, на протяжении десятилетия стимулировавший американскую экономику, более не вписывается в новые требования ФРС США. Курс на повышение ставок и восстановление сильного доллара взят окончательно и обжалованию не подлежит.

Надо признать, что это не является сюрпризом для всех, кто занимается финансами. Проблема и опасность состоит в другом – изменения ситуации происходят достаточно медленно, что уже заставило многих поверить в ложность тревожных прогнозов и окончательно утратить бдительность.

Тем не менее опасность вовсе не миновала. Тяжелая финансовая машина США разворачивается достаточно медленно, но неумолимо.

Начавшееся удорожание доллара по отношению к большинству валют развивающихся стран обернется огромным пылесосом, который начнет высасывать американскую валюту с развивающихся рынков. Инвестиции в активы развивающихся стран, включая российские ОФЗ, окажутся невыгодными, что повлечет за собой массовый вывод средств в том числе и с российского рынка.

Резко возросший дефицит долларов приведет к не менее резкому росту его курса.

Дефицит долларов будет усилен и действиями ФРС по изъятию с рынка лишней долларовой массы. Каждый месяц Федрезерв забирает с него порядка 30 млрд и довольно скоро это начнет отражаться и на курсе.

"Скачка курса доллара по отношению ко всем валютам ждут давно и долго, – пояснил "Утру" вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский. – И это, действительно, может привести к обрушению фондовых рынков развивающихся стран, а также падению котировок сырья". По словам эксперта, если этот сценарий будет реализован, ничего хорошего ни мир, ни Россию не ждет.

"Упадут цены акций и облигаций, иностранцы побегут из отечественных ОФЗ и евробондов (а их в обороте наших государственных бумаг от трети до половины в зависимости от выпуска), – отметил Вязовский. - Не стоит забывать и о санкциях. Если резкий рост курса доллара наложится на новую волну санкций, то отечественный финансовый рынок попадет в настоящую бурю".

В заключении, для лучшего понимания нависшей угрозы приведем несколько примеров последствий смены финансовых циклов США для остальных стран мира.

Так, после начала периода повышения ставки Федрезервовм в 1979-м спустя относительно короткое время почти все страны Латинской Америки были вынуждены объявить дефолт. В середине 1980-х в состоянии дефолта казались Египет, Марокко, ЮАР и Польша.

Аналогичный цикл в конце 1990-х обернулся азиатским кризисом и дефолтом России 1998 г., следующий цикл повлек за собой ипотечный крах в США и кризис 2008 года.

Сегодня мир находится в начале нового американского финансового цикла.

