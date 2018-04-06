У американцев сорвало резьбу

США идут по стопам гитлеровской Германии

Своими действия Соединенные Штаты роют себе же яму, так как их санкции не останутся не только без внимания России, но и без ответных мер. Они могут касаться самых разных сфер, включая политику и экономику, заявил сенатор Владимир Джабаров.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обрек попытку США диктовать свою волю России на политическое и дипломатическое фиаско.

Сегодня, 6 апреля, Штаты пополнили свой санкционный список 38 российскими бизнесменами, чиновниками и компаниями. Причем волеизъявление Вашингтона – это не эхо конкретного события, а ответ на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Москва, в свою очередь, на санкционные механизмы заокеанского государства может отреагировать обращением в ВТО, рассказал РИА "Новости" гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Он считает, что ограничения США приобрели внеправовой характер.

"Похоже, что у кого-то просто сорвало резьбу. От ощущения тотальной безнаказанности некоторые страны переходят во внеправовую форму действий, причем в тотальном плане. США перешли все красные линии, которые только можно было нарисовать, – возмутился собеседник агентства. – Россия обязательно обратится в ВТО в этой связи и, конечно, будут предприняты ответные меры экономического плана".

По мнению эксперта, Вашингтон развернул торгово-экономические бои, в первую очередь с Москвой и Пекином.

"Они ведут эти войны на два фронта и ошибаются, поскольку проиграют. В середине прошлого столетия один политический деятель тоже решил вести войну на два фронта и проиграл, а США сейчас копируют поведение гитлеровской Германии, это весьма прискорбно. Их действия должны иметь правовую оценку", – подытожил эксперт.

