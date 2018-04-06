США расширили список санкций против России

Они касаются россиян из "кремлевского списка"

В списке 24 российских бизнесмена и официальных лица, а также 14 компаний. В их числе – глава "Газпрома" Алексей Миллер и миллиардер Олег Дерипаска. Также под санкции попал глава Роскомнадзора Александр Жаров, сенатор Сулейман Керимов, глава ВТБ Андрей Костин, миллиардер Виктор Вексельберг и его группа компаний "Ренова".

Напомним, так называемый "кремлевский список" Министерство финансов США обнародовало в январе этого года. Он включает имена 210 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников.

Документ приняли летом 2017 г. – так Штаты отреагировали на приписываемое России вмешательство в американские выборы 2016-го.

Между тем в администрации США пояснили очередной недружественный шаг. Об этом пишет РИА "Новости".

Как выяснилось, Россия – страна-агрессор, чьи нападения направлены на подрыв западных демократических обществ.

"Это не является ответом на конкретное событие или проблему, меры предпринимаются в ответ на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру", – заявил представитель администрации.

Кроме того, санкции касаются также Крыма, Украины, Сирии и кибератак, добавил он.