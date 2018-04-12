Санкции США больно ударят по России

В группе риска оказались несколько важных отраслей отечественной экономики

Вашингтон продолжит искать слабые места в российской экономике, чтобы нанести по ним сокрушительный удар. Такую тактику ему подсказал неожиданно сильный эффект от точечных санкций в отношении фигурантов "кремлевского доклада" и связанных с ними предприятий.

В зоне риска оказались все сегменты, так или иначе вовлеченные в глобальный рынок. Характерный пример – металлургический гигант "Русал" Олега Дерипаски, который потерял треть своей стоимости, поскольку на нем сильно сказался запрет на поставку сырья на очень важный для компании американский рынок, передает "Взгляд".

Санкции против Дерипаски оказались очень удобны для США. Президент Дональд Трамп не так давно повысил ввозные пошлины на алюминий и сталь, чтобы защитить интересы американских компаний. С той же целью Белый дом убрал с рынка и такого крупного игрока, как "Русал".

Санкции 2014 г. били по нефтегазовому сектору (он приносит основной доход российскому бюджету) и финансовому рынку (РФ сильно зависит от притока иностранного капитала). Нашей стране пришлось непросто (причем основные проблемы доставили не санкции, а падение цен на нефть), но мы выстояли.

К концу 2015 г. стало понятно, что запас прочности у РФ куда больше, и санкции не слишком эффективны. Казалось, публикация "кремлевского доклада" неспособна навредить российской экономике на системном уровне. Но выяснилось, что в броне имеются слабые места.

В первую очередь, пострадать могут другие металлургические компании. Многие из них тесно связаны с американским рынком. К примеру, Новолипецкий металлургический комбинат имеет в США производственные мощности в объеме 3 млн тонн стали. Крупное подразделение в Америке есть и у металлургического холдинга Evraz. Недавно он собирался вложить $500 млн в новое рельсовое производство на территории США.

"Администрация США последовательно атакует те российские бизнесы, которые на внутреннем рынке самих США имеют хоть какие-нибудь конкурентные преимущества. Уже взялись за алюминий, а стало быть, возникает подозрение, что черная металлургия будет следующей на очереди", – прогнозирует независимый экономический аналитик Александр Полыгалов. На металлы и изделия из них приходится порядка 30% российского экспорта в США. На алюминий приходится 19% экспорта стоимостью $2 млрд в год, на черные металлы приходится более 9% экспорта объемом $900-950 млн в год.

Дополнительные санкции могут быть введены против предприятий оборонно-промышленного комплекса. Эта сфера является особым раздражителем для властей США.

Далее санкции могут негативно повлиять на автомобилестроение и самолетостроение. Под ограничения попала группа "ГАЗ", акционером которой также является Дерипаска. У нее могут возникнуть проблемы с развитием совместного предприятия с "Фольксвагеном", что на руку американским компаниям, производящим авто для российского рынка. Российский ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet, разработка которого велась в рамках международной кооперации, также столкнется с проблемами.

После этого начнется цепная реакция. В результате косвенно от ограничений Вашингтона пострадают и другие отрасли. Хуже всего придется тем компаниям, которые непосредственно работают с США. Таких много в IT-отрасли (например, "Лаборатория Касперского"), среди инвестиционных компаний, агропромышленных холдингов, производителей удобрений и банков.

Под санкциями могут даже оказаться социальные сети – "их легко назвать источником пропаганды и вторжения в выборы", полагает руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. По его словам, дальнейшее расширение ограничительных мер будет зависеть от того, как будет складываться компромисс между Трампом и Конгрессом. Глава Белого дома выражает интересы среднего бизнеса, а его больше пугает Китай, а не РФ.

"Вся антироссийская борьба будет вестись ровно до того момента, пока в США не убедятся, что взломать российский рынок невозможно, или же пока он не будет взломан. Исходя из этого и должна строиться стратегия противодействия", – подчеркнул Колташов.

