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РФ жестко ответит США на санкции

Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Ohde
Вашингтон поплатится за агрессию в адрес Москвы

Главы фракций и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в пятницу, 13 апреля, внесли законопроект, который предусматривает ответ на антироссийские санкции США. Об этом пишет РИА Новости.

 "Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц", – заявил Володин журналистам в пятницу.

Документ планируют обсудить на Совете Госдумы, затем его разошлют в регионы, проработают с экспертами и правительством. Рассмотрят законопроект на ближайшем заседании Госдумы 16 апреля, сообщил Володин.

Спикер отметил, что необходимость ответа на хамское поведение по отношению к России обсуждалась неоднократно. Москва отреагирует на антироссийскую политику Вашингтона зеркально, подчеркнул он.

Напомним, Америка в очередной раз ввела санкции против РФ 6 апреля. Меры затронули ряд крупных предпринимателей и подконтрольный им бизнес.

Виктория БАЛАЯН
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