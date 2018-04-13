Антироссийские санкции ударят по Пентагону

Американские военные спутники без наших двигателей никуда не полетят

Россия может прекратить сотрудничество с Соединенными Штатами по поставкам ракетных двигателей, которые используются для гражданских и военных спутников. О такой возможности американцев предупредил председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.



В Государственную думу РФ сегодня, 13 апреля, внесли законопроект об ответных мерах на санкции США. В документе речь идет о сворачивании сотрудничества в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях.

"Речь будет идти, если такой закон будет принят, о прекращении поставок в США двигателей РД-180, которые производит НПО "Энергия". Эти двигатели использует на своих спутниках не только НАСА, но и Пентагон, то есть с ними США запускают и военные спутники", – цитирует сенатора РИА "Новости".

Ракетные двигатели с тягой 400 и 800 т пользуются в США огромным спросом. Именно они поднимают американские ракеты в космос. Последние годы из американского бюджета выделяются огромные деньги на разработку собственного ракетного двигателя. Однако готовый образец, судя по всему, может быть принят в эксплуатацию не раньше середины 2020-х годов.

Американские заводы также могут лишиться титана, который они закупают в РФ. Таким образом, ответные антиамериканские санкции способны существенно изменить расклад сил в космической гонке.

Внеочередное заседание совета Госдумы по проекту об ответных мерах против США пройдет 16 апреля. В ходе совещания депутаты примут решение, будет ли дан ход этому законопроекту. Эксперты сомневаются, что подобный закон будет принят, поскольку это грозит неприятностями российской ракетной отрасли. Более того, само по себе появление такой инициативы может обернуться для нашей страны репутационными потерями.

"Потенциальные покупатели за границей, услышав об этом, и решая в будущем, у кого купить ракетные двигатели, к нам будут относиться с осторожностью, потому что, когда люди совершают такие сделки, они смотрят, насколько сотрудничество с той или иной страной надежно и долгосрочно. Так что эта инициатива лишь подпортит деловую репутацию российской ракетно-космической отрасли в мире", – заявил ведущий эксперт российской космической отрасли Иван Моисеев.

Запрет также ударит по предприятиям и их сотрудникам. "Покупателей внутри страны в том объеме, чтобы загрузить все предприятия, у нас нет. Если мы не будем получать деньги из-за рубежа, то необходимо восполнять предприятиям упущенную выгоду из бюджета. Если из бюджета восполняться она не будет, то это приведет к началу сокращений на предприятиях и спровоцирует там экономические проблемы", – указал специалист.