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Россия жестко отвечает США. LIVE

Фото: "Утро"
Чем обмен санкциями грозит РФ и Америке и как это отразится на простых россиянах

В пятницу, 13 апреля, главы фракций и спикер Госдумы России Вячеслав Володин внесли законопроект, который предусматривает ответные меры на антироссийскую политику Соединенных Штатов. В трансляции "Утра" – последние подробности об обмене санкциями.

14:55 Россия перестанет поставлять США двигатели РД-180, которые используются для гражданских и военных спутников. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.

"Речь будет идти, если такой закон будет принят, о прекращении поставок в США двигателей РД-180, которые производит НПО "Энергия". Их использует на своих спутниках не только НАСА, но и Пентагон, то есть с ними США запускают и военные спутники", – цитирует РИА "Новости" сенатора. 

14:25 В Кремле прокомментировали ответ на антироссийские санкции. "Пока мы еще не ознакомились внимательно с сутью предлагаемого набора антисанкций, на это потребуется какое-то время. Но в любом случае, конечно же, можно с уверенностью предположить, что любые меры, которые будут приниматься, они не будут в ущерб российским национальным интересам", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

14:20 Авторы законопроекта раскрывают подробности. Так, в списке "запрещенки" может оказаться ряд товаров из США. Это алкоголь, табак и лекарства, к примеру. Кроме того, американским гражданам могут запретить работать в России. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. "Законопроектом дается поручение правительству РФ и высшим должностным лицам субъектов РФ проработать механизм замещения на российском рынке товаров, работ, услуг американского происхождения", – отметил он.

14:00 Документ еще предстоит обсудить на Совете Госдумы и проработать с экспертами и правительством. На сайте Госдумы он пока не опубликован. Рассмотрят его на ближайшем заседании 16 апреля. 

"Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц", – заявил Володин журналистам в пятницу.

 Сегодня в Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на американские санкции. Мы следим за тем, как зеркальные меры затронут российских граждан и какие товары из США могут исчезнуть с полок магазинов. Об очередных антироссийских санкциях США объявили 6 апреля. Меры затронули ряд крупных предпринимателей РФ и подконтрольный им бизнес. 

Виктория БАЛАЯН
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