Чем грозит России санкционная война

Симметричный ответ навредит нашей стране – лучше укреплять экономические связи с другими регионами мира

Россия способна дать достойный ответ США на санкционную атаку. Наша страна может потребовать у американцев немедленно вернуть все долги, а также национализировать представительства американских компаний в РФ. Однако от таких действий пострадает и российская экономика. Поэтому лучше просто активно завоевывать рынки в других регионах мира.



Шестого апреля США ввели санкции против фигурантов "кремлевского доклада" и их компаний. Это привело к обрушению российского фондового рынка и падению курса рубля на 10%. Теперь в Конгрессе готовят законопроект о запрете на проведение сделок с суверенными облигациями РФ со сроком погашения более 14 дней. Закон в случае принятия может вступить в силу 8 июля, и это еще сильнее ударит по России.

Вариантов для симметричного ответа у нашей страны не так много, но они есть, отмечает "Взгляд". В первую очередь Москва может отказаться от участия в совместных проектах. "Россия в состоянии "насолить" США, прекратив или резко ограничив сотрудничество в космосе, или свернув поставки комплектующих для самолетов Boeing, закрыть поставки титана", – предложил шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев. Однако это будут точечные уколы.

Более заметными для американской экономики последствиями угрожает вывод российских средств из госдолга США. Сейчас американцы должны РФ порядка $100 миллиардов. Для страны, чей государственный долг превышает $20 трлн, это мизерная сумма, и вывода средств Америка не заметит. Но Вашингтону это грозит репутационными потерями. Инвесторы могут запаниковать, другие государства могут тоже потянуть свои финансовые потоки из долларовой зоны в другие юрисдикции. К тому же Китай уже постепенно выводит свои деньги из американских облигаций.

Москва также может ударить по американскому бизнесу, национализировав компании из США, которые работают в нашей стране. В топ-50 крупнейших иностранных компаний в России входят девять американских с многомиллиардной выручкой. Национализация бизнес не убьет, рабочие места сохранит, а вот американским компаниям будет крайне неприятно уйти с рынка, на котором они неплохо зарабатывали десятилетиями.

Наконец, РФ может отказаться выплачивать суверенные и корпоративные долги американцам, а заодно заморозить их акции в российских компаниях и не платить им дивиденды. Доля американских нерезидентов в акциях в свободном обращении составляет 30–40%, это очень большой объем средств.

Впрочем, все эти шаги плохи тем, что негативный эффект для нашей страны также будет очень заметным. Облигации США приносят РФ неплохой доход, жалко будет с ними расставаться. Отказ от долларов обвалит нашу экономику, потому что Минфин не сможет при помощи валютных интервенций поддерживать жизнеспособность рубля, но главное, что Россия окажется полностью отрезанной от мировой торговли. Начнется дефицит импортных товаров – лекарств, одежды, бытовой техники, автомобилей. Национализация американских предприятий приведет к бегству иностранного капитала за рубеж, уничтожению инвестиционного климата и угрозе полной международной изоляции России.

"В результате лишенные международной финансовой системы, мы легко сможем войти в ситуацию сильного экономического упадка", – констатирует первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

Лучшее, что могут сделать власти нашей страны, – не отвечать США "зеркальными" и "симметричными" мерами, а строить новые экономические связи, каналы и структуры с альтернативными регионами мира, в частности с Азией и Латинской Америкой.

"Видя, что Россию санкции только побуждают закрепляться на новых рынках, экономически "отвоевывать" новые территории влияния, Запад спустя какое-то время задумается, а стоит ли и дальше побуждать Россию к этому", – заключил Петр Пушкарев.