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Новые антироссийские санкции ударят по карману ФРГ

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Thierry Roge
В надежде сокрушить Россию, США делают больно своим основным политическим союзникам

Немецкая экономика может потерять несколько миллиардов евро из-за последних санкций, введенных США против России.

"Только из-за отказа от новых сделок немецкой экономике в краткосрочной перспективе грозит ущерб в размере более 100 млн евро, а в долгосрочной под ударом могут оказаться проекты общей стоимостью в несколько миллиардов евро", – приводит РИА "Новости" отрывок из сообщения российско-германской внешнеторговой палаты.

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По мнению председателя правления ВТП Маттиаса Шеппа, новая волна антироссийских ограничений показывает, что конфликты в Сирии и на Украине должны быть как можно быстрее разрешены. "Необходимы усилия как со стороны Москвы и Вашингтона, так и со стороны ЕС и ответственных лиц, вовлеченных в конфликт государств", – подчеркнул он.

Представитель американского Минфина Сигал Манделкер уже заявила, что банки, которые будут иметь дело с российскими компаниями и бизнесменами из нового американского санкционного списка, столкнутся с "последствиями", сообщает Bloomberg. Те, кто продолжит сотрудничать с россиянами, могут попасть под вторичные санкции, подчеркнула она.

"Мы посылаем четкий сигнал российским олигархам и элитам, которые получают выгоду от выстроенной в России коррумпированной системы: вы более не сможете избежать последствий дестабилизирующей активности вашего государства", – заявила Манделкер.  

В пятницу, 6 апреля, Соединенные Штаты обнародовали новые санкции против РФ. В подотовленный Минфином США список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им организации. решение США вызвало резкое падение российской валюты.


Валентина МАЙОРОВА
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